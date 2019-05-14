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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
14.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Çiftçiler borcunu hasatta ödüyor

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Çiftçiler borcunu hasatta ödüyor

Akbank olarak tarım sektörünün ihtiyaçlarını, sezonluk nakit akışlarını göz önünde bulundurarak hazırladıkları bankacılık ürünleri ve sigorta hizmetleri ile karşıladıklarını kaydeden Akbank Perakende Bankacılık’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Çiftçimize ürün hasat dönemine bağlı olarak geri ödemesiz dönem avantajı ile vade sonunda ana para ve faiz ödeme imkânı sağlıyoruz” dedi.

 

TÜRKİYE ekonomisinin en önemli bileşenlerinden birinin tarım sektörü olduğunu ifade eden Akbank Perakende Bankacılık’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Sektör, gıda maddesi ihtiyacını karşılaması, sanayi sektörüne hammadde sağlaması, sanayi ürünlerine talep yaratması ve ihracata katkısı ile ülke kalkınmasında kritik bir rol oynuyor. Ayrıca modern sulama, organik tarım ve modern tarım tekniklerinin zirai alanda kullanılmaya başlaması ile de sektör gün geçtikçe genişliyor ve daha da önem kazanıyor. Bu noktada Akbank olarak tarım sektörünün ihtiyaçlarını, sezonluk nakit akışlarını göz önünde bulundurarak hazırladığımız bankacılık ürünleri ve sigorta hizmetleri ile karşılıyoruz” dedi.

GERİ ÖDEMESİZ DÖNEM

Üreticilerin tohum, gübre, ilaç, sulama ve işçilik maliyetlerinin karşılanmasına yönelik ‘Ürün Ön Finansman Kredisi’ni sunduklarını belirten Oğuz, “Bunu yaparken de ürün hasat dönemine bağlı olarak geri ödemesiz dönem avantajı ile vade sonunda ana para ve faiz ödeme imkanı sağlıyoruz. Günümüzde artık modern sulama teknikleri ile üretimi artırmak, enerji tasarrufu sağlarken daha kaliteli ürünler elde edebilmek mümkün. Bu amaçla hazırladığımız 36 ay vadeli ‘Damla Sulama Kredisi’ ile sulama ekipmanlarına kolaylıkla sahip olabiliyorlar. Sera kurulumu ve mevcut seralarının bakımı ya da genişletilmesi için ‘Sera Kredisi’ni, hisseli arsa ve yeni tarla alımları için ise ‘Arsa/Bahçe/Tarla Alım Kredisi’ni 84 aya kadar vade imkanı ile sunuyoruz. 0 km ve ikinci el traktör alımları için ‘Traktör Kredisi’, yine 0 km ve ikinci el ticari araç ihtiyaçları için ‘Ticari Araç Kredisi’ ile uygun koşullarda finansman desteğimiz mevcut. Bankamızın anlaşmalı olduğu markalardan müşterilerimizin yapacakları alımlarda ise cazip faiz oranları sunuyoruz. 0 km ve ikinci el traktör ve ticari araçlarda 60 aya kadar vade imkanı bulunuyor. Ayrıca üreticiler ‘Damla Sulama Kredisi’, ‘Sera Kredisi’, ‘Arsa/Bahçe/Tarla Alım Kredisi’, ‘Traktör Kredisi’ ve ‘Ticari Araç Kredisi’ ürünlerinden aylık eşit taksitler halinde veya mahsül döneminde geri ödeme seçeneği ile yararlanabiliyorlar” diye konuştu.

Çiftçiler borcunu hasatta ödüyor

KOLAYLIK SAĞLIYORUZ

Bunlara ilave olarak sözleşmeli tarım finansmanı kapsamında, firmalar ile sözleşme yaparak üreticilere, gübre, ilaç, mazot, sulama, işçilik gibi maliyetlerini karşılamaları için kolaylık sağladıklarına değinen Oğuz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üreticilerin sözleşmelerindeki ödeme dönemlerini de dikkate alarak vade imkanı sunuyoruz. Diğer taraftan çiftçilerimiz bireysel konut ve hususi taşıt alımları için de hasat ödemeli kredi seçeneklerimizden yararlanabiliyor. TARSİM Tarım Sigortası’nı şubelerimizden yaptıranlar ürünlerini fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını gibi doğal risklere karşı da koruyabiliyorlar. Bu hizmetlerimizi verirken Bölge Müdürlüklerimiz ’de görevli ziraat mühendisi personelimiz de, müşterilerimizi yerlerinde ziyaret ederek, gerekli bilgilendirme ve değerlendirmeyi yapıyor.” 

YILDA BİR KEZ ÖDEME İMKANI

MÜŞTERİLERİNE anlaşmalı üye işyerlerinden alacakları mazot, gübre, ilaç, fide, tohum gibi tarımsal ihtiyaçlarının ödemesini hasat zamanı ellerine para geçtiğinde yapabilmelerini sağlayan ‘Akbank Tarım Kart’ı kullanımlarına sunduklarını kaydeden Bülent Oğuz, “Kart ile hasat zamanına göre yılda 1 kez ödeme gerçekleştirebiliyor, ayrıca karta diledikleri zaman da ödeme yaparak yeniden kullanabiliyorlar. Diğer taraftan, anlaşmalı üye işyerlerinden yapacakları alışverişlerde, vade farksız kampanya avantajlarından yararlanabiliyorlar. Yine kart ile 7/24 Akbank ATM’lerinden vadesiz mevduat hesaplarına ulaşıp nakit para çekebiliyorlar” dedi.

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