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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer Boyacıoğlu
18.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çiftçi prim borcunu hasatta ödeyebilecek

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Çiftçi prim borcunu hasatta ödeyebilecek

Çiftçilerin ve tarım işçilerinin sigortalılığını artırmak için prim borcuna ‘hasat dönemi ödeme kolaylığı’ getiriliyor.

Uygulama ile her ay ödemesi gereken prim borcunu hasat döneminde bir defada ödeyen sigortalı, borcunu zamanında ödemiş sayılacak ve geriye dönük herhangi bir faiz ödeme yükümlülüğünü taşımayacak. Söz konusu düzenleme tarımda istihdam edilen 5.6 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bu yolla son açıklanan verilerle yüzde 88’e kadar yükselen tarımdaki kayıtdışılığın da azaltılması hedefleniyor.

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Primi ödeme döneminde değişiklik düzenlemesi için, yönetmelikte yapılacak bir revizyonun yeterli olduğu öngörülüyor. Buna göre, 2020 yılı içinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılacak değişiklikle uygulama hayata geçecek ve hem çiftçiler, hem de mevsimlik çalışan tarım ve orman işçileri için özel dönemli ödeme mümkün olabilecek. Şu anki uygulamada ise, tarımsal faaliyette bulunan Bağkurlular, primlerini bir sonraki ayın sonuna kadar ödeyebiliyorlar. Örneğin, nisan ayının primi mayıs ayının sonuna kadar ödeniyor. Sonraki ayların primlerini önceden ödeme hakları da bulunuyor. Primlerin süresinde ödenmemesi halinde, ilk üç ay için gecikme cezası uygulanıyor.

AYLIK 765 TL’LİK PRİM

Tarımsal faaliyette bulunanların sigortalı olmasını teşvik etmek amacıyla prim indirimi uygulanıyor. 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında, yatırdıkları 15 günlük prim 30 gün olarak kabul edildi. İzleyen yıllarda bu süre her yıl bir gün artırıldı. Tarım sigortalıları, 2019 yılı itibarıyla 30 gün yerine 26 gün üzerinden prim ödüyorlar. Buna göre, tarım sigortalılarının bu yıl 2 bin 217 liralık kazanç üzerinden yüzde 34.5 olmak üzere, aylık 765 lira prim ödemeleri gerekiyor.

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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