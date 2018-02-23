Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Mazot desteği ödemeleri saat kaçta yapılacak? Mazot ve gübre desteği için saat açıklaması

Mazot desteği ödemeleri saat kaçta yapılacak? Mazot ve gübre desteği için saat açıklaması

İHA
23.02.2018 - 10:28 | Son Güncelleme:

Mazot ve gübre desteği için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan açıklama geldi. Fakıbaba, mazot-gübre destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, saat bilgi verdi. Mazot ve gübre desteği ödemeleri, gelen icmaller ve TC kimlik numaralarına göre gerçekleştirilecek. Peki mazot desteği ödemeleri saat kaçta yapılacak?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çiftçilere 2,5 milyar liralık mazot-gübre destek ödemesine bugün başlandığını açıkladı. Şimdi çiftçilerin merak ettiği konu mazot desteği ödemelerinin saat kaçta yapılacağı üzerinde. İşte ödeme yapılacak saat

Bakan Fakıbaba, mazot-gübre destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere çiftçilerimizin üretim maliyetini azaltmak için mazot desteğini ilk kez 2003 yılında AK Parti olarak biz başlatmıştık. Gübre desteğini de 2005 yılında ilk kez doğrudan çiftçilerimize vermiştik. Şimdi de yeni bir ilke daha imza atarak çiftçilerimizin kullandığı mazotun yarısını ödemeye başlıyoruz" ifadesini kullandı.

"Mazot ve gübre desteklerini bugünden itibaren üreticilerimize ödemeye başlıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyar TL’lik ödeme gerçekleştireceğiz" diyen Fakıbaba şunları kaydetti:

"Bugün saat 18.00’den sonra başlayacak ödemeler, gelen icmaller ve TC kimlik numaralarına göre gerçekleştirilecek. Bu 2,5 milyar liralık destekle birlikte 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana çiftçilerimize toplam 4 milyar liralık destek ödemesi yapmış olacağız. Böylelikle 2018 yılı destekleme bütçesi olan 14,5 milyar liranın yüzde 28’ini ödemiş olacağız. Söz konusu destek ödemelerinin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Etiketler: çiftçi , mazot desteği , mazot ödemesi
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri