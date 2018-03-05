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Cidde Turizm Fuarı’nda Antalya rüzgârı esti

Hürriyet Haber
05.03.2018 - 21:17 | Son Güncelleme:

ORTADOĞU ve Körfez ülkeleri pazarının en önemli üçüncü turizm fuarı kabul edilen 8. Uluslararası Cidde Seyahat ve Turizm Fuarı’nda Antalya tanıtıldı.

8. Uluslararası Cidde Seyahat ve Turizm Fuarı’nda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) organizasyonuyla açılan stantta tanıtım yapıldı. 30 ülkeden yaklaşık 200 katılımcının yeraldığı fuardaki Antalya standında, BAKA Yönetim Kurulu üyelerinden Burdur Ticaret Odası Başkanı Yusuf Keyik, Burdur İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Bağcı ve Isparta İl Genel Meclis Başkanı Ali Bolat ile 15 konaklama tesisi ve seyahat acentesi Antalya, Isparta ve Burdur’un tanıtımını yaptı. Burdur Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yılmaz’ın destekleri ile fuara katılım sağlayan turizmciler, Suudi Arabistan’ın liman şehrinde 3 gün süren 8. Cidde Turizm Fuarı’nın beklentilerini karşıladığını, olumlu geri dönüşler aldıklarını ve yeni sezonda Körfez pazarından önemli turist artışı beklediklerini söyledi. Fuarda Arapça ve İngilizce Antalya tanıtım filmine büyük ilgi gösterildi.

Etiketler: Cidde Turizm Fuarı , Antalya , gazetehaberleri
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