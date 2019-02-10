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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.02.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Çiçekçilerin hedefi 2019'da 85 ülkeye ihracat

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Çiçekçilerin hedefi 2019'da 85 ülkeye ihracat

Geçen yıl 77 ülkeye yapılan satışla 100 milyon dolar ihracat gerçekleştiren kesme çiçek sektörü, bu yıl pazarını 85 ülkeye çıkararak, 125 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyor.

Geçen yıl 100 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Türk kesme çiçek sektörü, bu yıl 85 ülkeye ulaşarak, 125 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyor.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl kesme çiçek ihracatında 100 milyon dolara ulaştıklarını söyledi.

Bu rakamın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, "Uzun süredir ihracatımız 100 milyon doların altında seyrediyordu, çok şükür bu eşiği açtık. İnşallah bu yıl bu rakamı 125 milyon dolara ulaşacağız. Birlik olarak 500 milyon dolarlık ihracat hedefimiz var, inşallah her yıl artırarak en kısa zamanda bu hedefimize ulaşacağız." dedi.

Geçen yıl 450 milyon dal çiçek ihraç edildiğini aktaran Yılmaz, bu yıl ise 500 milyon dalın üzerinde bir ihracatı gerçekleştirmek istediklerini bildirdi.

En önemli pazarlarının Hollanda ve İngiltere olduğuna değinen Yılmaz, son yıllarda Özbekistan pazarında da önemli bir artış olduğuna dikkati çekti.
Yılmaz, Almanya, Azerbaycan ve Irak'a da yoğun ihracat söz konusu olduğuna işaret ederek, "77 ülkeye ihracat yapıyoruz ancak 85 ülkeye ulaşmak istiyoruz. Pazarımızı artırmak için ihracatçılar birlikleri olarak firmalarla hedef ülkeleri belirleyip, oralara gidiyoruz. İhracatçı ile ithalatçıyı buluşturuyor, iş bağlantıları yapıyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde hedeflediğimiz rakamlara ulaşacağız." diye konuştu.

"DIŞ MEKAN ÇİÇEKÇİLİKTE İHRACATA YOĞUNLAŞMALIYIZ"

Türkiye'de 100'den fazla çeşit çiçek ürettiklerini ancak yoğun olarak karanfil ihracatını gerçekleştirdiklerini anlatan Yılmaz, kalite yönünden uluslararası arenada rekabet edebilecekleri birinci ürünün karanfil olduğunu söyledi.

İklimsel faktörler nedeniyle birçok çiçeği üretmelerine rağmen istenilen kalitede olmadığını ifade eden Yılmaz, iklim şartlarından dolayı Kolombiya, Ekvador ve Kenya'da üretilen gülün daha kaliteli olduğunu, bu ülkelerden dünyaya gül satışı yapıldığını aktardı.

Yılmaz, Türkiye'nin birçok yöresinde dış mekan açısından da çok kaliteli ürünlerin yetiştiğini belirterek, "Çok kaliteli ürünler var ama ihracat boyutunda ciddi bir atılım yok. Oradaki arkadaşlara da ihracatın önemini anlatmaya çalışıyoruz. Dış mekanda da istediğimiz oranda ihracat seviyesini yakalayabilirsek, 500 milyon dolarlık ihracat rakamına daha kısa sürede ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kesme çiçek sektörünün istihdam açısından da önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, sektörde 30 bin kişilik bir istihdam oluşturulduğunu, bu rakamın aileleriyle düşünüldüğü takdirde 300 bin kişiye ulaştığını sözlerine ekledi.

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