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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.05.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Çiçekçilerin Anneler Günü mesaisi

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Çiçekçilerin Anneler Günü mesaisi

Çiçekçiler, Anneler Günü dolayısıyla aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yapıyor. Anneler Günü'nde saksı çiçeklerinin yanı sıra teraryumlar ilgi görüyor.

Edirne'de çiçekçiler Anneler Günü dolayısıyla aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yapıyor. Günler öncesinden çiçek stoklarını tamamlayan çiçekçiler, yarın kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla yoğun şekilde çalışıyor.

Sevgililer Günü'nün simge çiçeği kırmızı gül yerine Anneler Günü'nde saksı çiçekleri ya da teraryum tercih ediliyor.  Çiçekçi Emre Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Özel günlerde çiçekçilerin yüzünün güldüğünü belirten Kaya, "Sevgililer Günü'nde kırmızı gül çokça tercih ediliyorken Anneler Günü'nde daha çok saksı çiçekleri alınıyor. Son dönemlerde teraryum adındaki çalışma da ilgi odağı oldu, rağbet gördü. Onlarda da artış var. Teraryum cam fanus içindeki mini bahçe olarak adlandırılıyor. Kaktüs tarzı yaşam formlarını cam fanus içerisine ekiyoruz, çeşitli tasarımlarla renklendiriyoruz. Çiçekten daha fazla kalıcı olduğu için ve insanlara farklı gelmesinden dolayı son dönemlerde çokça tercih ediliyor." diye konuştu.

Kaya, dekoratif amaçlı kullanılan teraryumların fiyatının 100 ila 500 lira aralığında değiştiğini kaydetti.

"YOĞUNLUK YARIN DAHA DA ARTACAK"

Çiçekçi Aytaç Sabırman, Anneler Günü yoğunluğunun yarın daha da artacağını ifade etti. Fiyatların uygun olduğunu anlatan Sabırman, "Her bütçeye göre çiçek var, siz yeter ki hediye almak isteyin. Annemiz bizim en kıymetli varlığımızdır. Onlara vereceğimiz çiçek hiçbir fedakarlığının karşılığı değildir ama en azından bu günü kutlamış ve hatırlamış oluruz. Ayrıca vatandaşlarımız internetten sipariş vermek yerine çiçekçileri gezerek hediyesini almalıdır. İnternetten alınan çiçekler beklendiği gibi gelmeyebilir." dedi.

Annesine ve eşine çiçek alan Özgür Kurt da Anneler Günü'nün sembolik olduğunu belirterek, "Anneler Günü'nü her yıl kutlarım, unutmam. Hediye tercihim de çiçek ya da giyim eşyası oluyor." ifadelerini kullandı. Annesine çiçek alan Hanife Günay ise bu yıl teraryum tercih ettiğini söyledi. 

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