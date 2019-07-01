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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
01.07.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Çiçek Abbas'ın VIP versiyonu ilgi görüyor

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Çiçek Abbas'ın VIP versiyonu ilgi görüyor

Ordulu Ahmet Şahin, 1975 model özel seri minibüse gözü gibi bakıyor. Minibüsü görenler, fotoğraf çektirmek için kimi zaman sıraya dahi giriyor.

Ordu’da yıllar önce satın aldığı 1975 model minibüsü keyfince modifiye ettiren Ahmet Şahin, ‘Çiçek Abbas’ filmini adeta günümüzde yaşatıyor. Görenlerin oldukça dikkatini çeken aracı fotoğraflamak için, insanlar sıraya bile girebiliyor. 

Ordulu Ahmet Şahin, yaklaşık 10 yıl önce aldığı 1975 model Ford marka özel seri minibüsü, kendi keyfine göre restore ettirdi. Önceden askeriyede ambulans olarak hizmet veren ve Ahmet Şahin aldıktan sonra özel bir kırmızı rengine boyanan minibüs, insanların aklına, Sinan Çetin’in yönetmenliğini yaptığı, baş rollerinde İlyas Salman, Şener Şen ve Pembe Mutlu’nun yer aldığı 1982 yılı yapımı Türk komedi-drama filmini getiriyor. Evin altında yapılan garajda üzerine örtü kapatılarak muhafaza edilen minibüs, Türkiye’de bulunan benzerleri arasında motor, şanzıman ve donanım olarak da farklı olduğundan eşine çok az rastlanıyor. Orijinale sadık kalınarak, yarı VIP olarak restore edilen minibüs, konforuyla da dikkat çekiyor. 

Çiçek Abbasın VIP versiyonu ilgi görüyor

“AİLEDEN BİRİSİ GİBİ, SATMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİK”

Eşine az rastlanan minibüsün sahibi Ahmet Şahin, eskiden gelen heves nedeniyle aracı 10 yıl önce satın aldığını, şimdilerde ise aracın kendi ailelerinden birisi olduğunu söyledi. Şahin, “1975 model Alman diye hitap edilen Avrupa bir araç. Şu anki araç daha önceden ambulans olarak askeriyede kullanılmış. 1984 yılında babam sağ iken bize bir minibüs almıştı. O zamanlarda bizde heves vardı. Sonrasında da bu aracı aldık. Bu araç sonradan bize aileden birisi gibi geldi. Şimdi bu araç bizim bir evladımız gibi, elden çıkartmayı düşünmedik. Mahallenin ve Ordu'nun simgesi halinde” dedi. 
Çiçek Abbasın VIP versiyonu ilgi görüyor


“ÇİÇEK ABBAS FİLMİNDEKİ ARAÇTAN DAHA ESKİ”

“Aracı görenler de zaten park ettiğimiz yerde sıraya geçip, fotoğraf çektirmek istiyorlar” diyen Şahin, “İnsanların çok farklı tepkisi oluyor. Bu araç Çiçek Abbas filminde kullanılan araçtan daha eski. Filmde kullanılan araç yerli ama bu aracın her tarafı sac. Nadir bulunan bir araç” şeklinde konuştu. 
Çiçek Abbasın VIP versiyonu ilgi görüyor


“SIFIR ARAÇ FİYATI TEKLİF EDİLDİ AMA SATMADIM”

Araç için 5 yıl önce sıfır otomobil fiyatı kadar para teklif edildiğini ancak satmaya kıyamadığını belirten Şahin, aracın motorunun V6 olmasından kimi zaman polis ekipleriyle sıkıntı yaşayabildiklerini de aktardı. Çıkan sesten dolayı polislerin kimi zaman para cezası yazmak istediklerini ancak aracın orijinal sesinin gürültülü olduğunu belirten Ahmet Şahin, “Bunda abartı egzoz olduğunu zannediyorlar. Ben araçta iken polisimiz beni durdurdu ve ceza yazmak istediğini söyledi. Ekiplere aracın orijinalinin böyle olduğunu söyledim. Amerikan araçları gibi gürültü çıkartıyor” şeklinde konuştu. 
Ahmet Şahin aracı her gördüğünde mutlu olduğunu dile getirerek, görmek isteyenlerin de ziyarette bulunabileceklerini aktardı. 
Çiçek Abbasın VIP versiyonu ilgi görüyor


OĞLUNA ‘ÇİÇEK ABBAS’ LAKABI TAKILDI

Ahmet Şahin’in oğlu Tamer ve Soner Şahin de araç ile gezmekten oldukça fazla keyif aldıklarını belirterek, dikkatlerin bu araçta toplandığını aktardılar. Araç sayesinde insanların kendilerini tanıdıklarını belirten Tamer ve Soner Şahin, babalarından sonra aracı en iyi şekilde muhafaza edeceklerini belirttiler. Soner Şahin ayrıca, araç sayesinde kendi lakabının ‘Çiçek Abbas’ olduğunu da sözlerine ekledi. 

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