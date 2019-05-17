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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
17.05.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

ÇİB Başkanı Aslan: ABD'nin çelikte ek vergiyi kaldırması yeterli değil

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ÇİB Başkanı Aslan: ABD'nin çelikte ek vergiyi kaldırması yeterli değil

ABD'nin Türkiye'den ithal edilen çeliğe ilişkin ek gümrük vergisini yüzde 50'den yüzde 25'e düşmesini Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan yorumladı.

ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uygulanan ek gümrük vergisinin yüzde 50'den yüzde 25'e indirilmesinin ardından Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, "ABD'nin ek vergiyi kaldırması olumlu bir durum; ancak, bu gelişme daha önce yaptığımız ihracat rakamlarına ulaşmamız için yeterli değil" dedi.

ABD yönetimi Ağustos 2018'de Türkiye'den yapılan çelik ithalatına uygulanan vergiyi yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarmıştı. Beyaz Saraydan Cuma günü yapılan açıklamada Türkiye'den yapılan çelik ithalatına uygulanan yüzde 50 gümrük vergisinin yeniden yüzde 25'e indirildiğini duyuruldu.

ÇİB Başkanı Adnan Aslan, ABD'nin ek gümrük vergisini kaldırmasının olumlu bir durum olduğunu ancak ABD'ye yapılan ihracatın eski seviyelerine ulaşması için yeterli olmayacağını söyledi. Aslan, şu yorumu yaptı:

"13 Ağustos 2018 tarihinde ABD yönetimi tarafından sadece ülkemiz aleyhine hızlıca alınan bir karar ile ABD pazarı sektörümüze kapatılmıştı. Bu süre zarfında koruma duvarlarından faydalanan ABD çelik sektörü yüzde 10 kapasite artışı sağlayabildi. ABD'nin yerel çelik sektörü, uluslararası rekabetin olmadığı bir ortamda pazar payını bizlerin aleyhine artırma imkanına kavuşmuş oldu. Bu nedenle ABD'nin çelik ithalatı yüzde 48 oranında düştü. Ayrıca ilave vergiler nedeni ile pazardan dışlanan ana oyuncuların yerine Katar, Suudi Arabistan ve Cezayir gibi ülkeler ABD'ye ihracat yapmaya başladılar.

Söz konusu nedenlerden ötürü sadece Türk çelik ürünlerine uygulanan yüzde 50'lik ilave gümrük vergisinin yüzde 25'e düşürülmesi sektörümüzün ABD'ye eskisi gibi ihracat yapabileceği anlamına gelmiyor. ABD pazarı artık bıraktığımız gibi değil. Eski pazar payımıza ulaşmamız ve eski ihracat rakamlarını gerçekleştirmemiz hiç kolay olmayacak."

Ek olarak ABD yönetiminin Kanada ve Meksika gibi rakip ülkelere ithalat vergilerinde tam muafiyet tanımasının gündemde olduğunu söyleyen Aslan, "Böyle bir muafiyet kararının çıkması önemli tedarikçi konumunda bulunan iki büyük rakip ülkeye çok ciddi bir avantaj sağlayacak. Bu nedenlerden ötürü alınan kararı olumlu bulmakla birlikte bu gelişmenin sektörümüzün ABD pazarındaki kaybını bütünüyle telafi etmesini öngörmüyoruz" dedi.

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