1290 TL olan check-up 319 TL'ye nasıl düşer? İşte Check-up soruları...

SABİT bir telefon hattından aranıyorsunuz. Karşınızdaki ses kaydı şöyle bir giriş yapıyor: “Sağlık Bakanlığı check-up yaptırmayı destekliyor.” Ardından gelen kısa açıklama sizi check-up yaptırmaya davet ediyor ve kabul etmeniz halinde “1”e basmanızı öğütlüyor. Talebi kabul ettiğinizde kayıt “teşekkür ederiz” sözleriyle son buluyor ve telefon kapanıyor. Ortada ne bir sağlık kurumunun adı var ne de bir şirketin… Siz “İyi de amaç neydi” diye düşüne durun daha bir saat geçmeden bu kez başka bir numaradan aranıyorsunuz. Bu kez karşınızda bir sağlık kuruluşu ve onun yetkilisi var. Sizi check-up talebiniz üzerine aradığını belirtip başlıyor sormaya… “En son ne zaman check-up yaptırdınız”, “Prostatınıza bakıldı mı hiç”, “İçki-sigara kullanıyor musunuz” vs... Her olumsuz cevabınız “Allah korusun şöyle olursunuz, böyle olursunuz” ile bitiyor.

HANGİSİ DOĞRU

Ardından uzun bir liste ile size yapılacak testler, kontroller, ultrasonlar, grafiler vs sıralanıyor. Yok yok… Siz, listenin uzunluğuna geçmiş tecrübelerinize istinaden bu kadar geniş kapsamlı bir sağlık taramasının bedelini tahmin etmeye çalışırken karşıdaki yetkili de fiyat aşamasına geliyor. Efendim, bu sağlık kuruluşunun bilmem kaçıncı kuruluş yıldönümüymüş. O sebeple size öyle bir indirim yapmışlar ki… 1290 TL yerine sadece 319 TL ödeyecekmişsiniz…Yok artık… Hangisi doğru…

319 TL’ye bu kadar test yapılabiliyorsa ve hastane de kar edebiliyorsa 1290 TL’lik ücret insafsızlık değil mi? Yoksa bu işin içinde de mi bir iş var. Ne bileyim, acaba check-up sırasında bazı hastalıklar icat edilip üstüne ekstra ücretler mi bindiriliyor? Yoksa liste uzun da gerçekte testler yapılmış gibi gösteriliyor, hastalara kopya sonuçlar mı veriliyor?

Konuyla ilgili pek çok uzmanın görüşüne başvurdum. Hep aynı cevabı aldım. “Hiçbir sağlık güvencesi işin içine dahil edilmeden bu kadar test bu fiyata yapılmaz” dediler.

İşin içinde sağlık varsa önce güven şart. 1290 TL’den 319 TL’ye fiyatını çeken bir kuruluşun fiyat politikasına güvenemezken vereceği sağlık hizmetine nasıl güvenebilirsiniz?

İŞTE O TESTLER..

- KANSER TARAMASI (CEA) GENEL KANSER TARAMASI TESTLERİ

- AIDS TESTİ

- 1 YILLIK DAHİLİYE MUAYENESİ ÜCRETSİZ

- TOTAL PSA (PROSTAT SPESİFİK ANTİJENİ) (ERKEK CHECK-UP) PROSTAT SORUNLARININ İNCELENMESİ

- PELVİK ULTRASON (BAYAN CHECK-UP) BAYANLARDA RAHİM VE YUMURTALIKLARIN İNCELENMESİ

- MEME ULTRASONU (BAYAN CHECK-UP) BAYANLARDA MEME KANSERİ, KİST VE DİĞER HASTALIKLARIN İNCELENMESİ

- PA AKCİĞER GRAFİSİ. AKCİĞER KANSERİ VE DİĞER HASTALIKLARIN İNCELENMESİ

- EKG (ELEKTROKARDİYOGRAM) KALP ARİTMİSİ VE PROBLEMLERİN İNCELENMESİ

- TAM İDRAR TAHLİLİ, BÖBREK VE İDRAR YOLLARININ İNCELENMESİ

- BOYUN BÖLGESİ ULTRASONU, BOYUN BÖLGESİNİN KANSER, GUATR, NODÜL VE BENZERİ HASTALIKLARIN İNCELENMESİ

- 18 PARAMETRE TAM KAN SAYIMI HEMOGRAM, LÖSEMİ, KAN DÜŞÜKLÜĞÜ GİBİ KAN HASTALIKLARININ TANISI VE KAN HÜCRELERİNİN ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

- TÜM BATIN ULTRASONU. KARACİĞER, DALAK, PANKREAS, MİDE, SAFRA KESESİ, BAĞIRSAKLAR GİBİ İÇ ORGANLARIN TARANMASI VE İNCELENMESİ.

- ÜRE (BÖBREK TETKİKLERİ)

- TOTAL KOLESTROL VE TRİGLİSERİD KALP VE KALP DAMARLARININ YAĞLANMASI VE DAMAR İÇİ SAĞLIĞININ TESPİTİNİN YAPILMASI

- ROMATİZMA PANELİ. ASO, CPR, RF TESTLERİ İLE ROMATİZMAL HASTALIKLARIN BELİRLENMESİ

- SEDİMANTASYON. KANSER VE UZUN SÜREN DİRENÇLİ HASTALIK VARSA HÜCRE YIKIMININ TESPİT EDİLMESİ

- HBsAG. HEPATİT-B GİZLİ SARILIK İÇİN YAPILAN TESTTİR.

- AÇLIK KAN ŞEKERİ. ŞEKER HASTALIĞI RİSKİ İÇİN YAPILAN TESTTİR.

- KARACİĞER TETKİKİ (SGOP, SGPT). KARACİĞERİN ÇALIŞMA FONKSİYONLARININ DURUMUNU GÖRMEK İÇİN YAPILAN TESTTİR.

PEŞİN 650 KARTLA 2500

OKURUM olan bir teyzemiz, SGK ile anlaşması olan bir hastaneye gidiyor. Bu hastanede daha önce ameliyat olmuş. Muayene hizmeti için 180 TL ödediği doktor kontrol için röntgen ve ultrason istiyor. Teyzemiz o bölüme gidiyor. Kendisinden 650 TL talep ediliyor. Dikkat edin ana yazıda dünyaları içeren check-up 319 TL teyzemiz iki görüntüleme işine 650 TL verecek. Teyze razı, kredi kartını veriyor. Cevap, “gecikmiyor.“ Nasıl geçmiyor? Teyzemizin itirazları fayda etmiyor. Görevli nakit ödeme diye tutturuyor. Teyzenin yanında 450 TL var. O da olmaz. ATM’den çekmeyi de beceremiyor. Çaresiz tekrar görevliye geliyor, çünkü doktoru röntgen ve ultrasonu acil istemiş Kredi kartında ısrar eden teyzemize bu kez daha ilginç bir cevap geliyor. “Nakit verin, vermezseniz 2500 TL tutuyor:” Nasıl yahu. Teyze isyan ediyor, sonunda 450 TL’sini kabul ettiriyor 200 TL daha getirmek için de söz veriyor. Şimdi buradan soruyorum. Bu işte mantık nerede… Nakit 650 TL olan bir hizmet kredi kartı ile nasıl 2500 TL oluyor. Yoksa kredi kartı ile yapıldığında resmi kayıt oluyor da nakit ücreti bir ya da birileri cebe mi indiriyor?

İster sosyal güvence ya da özel sağlık sigortası ile olsun ister tamamen şahsi ödeme… Sağlık hizmeti aldığımızda ödediğimiz bedelleri acaba kim, ne kadar kontrol ediyor. Bu konuda yapılan denetimler yeterli mi? Şikayetlerle suiistimaller tespit edilirse haksız yerine paramızı alanlara karşı ne tür cezalar var. SGK’nın bu konuda denetimleri ve yaptırımları olduğunu biliyorum. Ben sosyal güvencesi olmayan ya da kapsam dışında parasıyla bu işi yaptırmak zorunda olan vatandaşlar adına soruyorum. Anladım, hastaneler yatırımına verilen hizmete göre fiyat belirliyor, anladım serbest piyasa var. Ama sizce de bu fiyat işinde vatandaş aleyhine bir mağduriyet tablosu yok mu?