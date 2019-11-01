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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.11.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Cezayir'de Türk yatırımcılar için fırsatlar

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Cezayir'de Türk yatırımcılar için fırsatlar

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacmi son 5 yılda yaklaşık 13,4 milyar doları buldu. Siyasi ve ekonomik istikrar arayışındaki Cezayir'de Türk iş dünyası için turizmden tarıma, enerjiden altyapıya kadar çeşitli alanlarda önemli yatırım fırsatları bulunuyor.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacmi son 5 yılda yaklaşık 13,4 milyar dolara ulaşırken, ülke Türk yatırımcılar için turizmden tarıma, enerjiden altyapıya kadar önemli yatırım fırsatlarına sahip bulunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Fransa'nın 1830'lardaki sömürgeci işgaline karşı 1 Kasım 1954'te başlattığı mücadeleyle bağımsızlığını kazanan Cezayir, aradan geçen 65 yılın sonunda siyasi ve ekonomik istikrar arayışını sürdürüyor.

Bu süreçte Türkiye ile Cezayir arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için iş birliği çalışmaları da devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2014'te yaklaşık 3 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2015'te 2,6 milyar dolar, 2016'da 2,2 milyar dolar ve 2017'de yaklaşık 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ticaret, geçen yıl 2017'ye kıyasla yüzde 27,8 artarak 3 milyar 169 milyon dolara çıktı. Böylece Türkiye ile Cezayir arasında 2014-2018 dönemindeki toplam ticaret hacmi 13 milyar 416 milyon dolara yaklaştı.

Türkiye'nin Cezayir'e en çok ihraç ettiği ürünler arasında "nükleer reaktörler, kazanlar, makine ve cihazlar, aletler ve parçaları", "elektrikli makine ve cihazlar, aksam ve parçaları" ile "demir veya çelikten eşyalar" öne çıktı.

"TURİZM VE TARIMDA FIRSATLAR VAR"

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Kuzey Afrika Çalışmaları Uzmanı Abdennour Toumi, AA muhabirine, Cezayir ekonomisinde odağın sanayinin kamulaştırılmasından "kamu, küçük ve orta ölçekli şirketlerin" yapılandırılması ve tarımsal üretimin yeniden şekillendirilmesine doğru kaydığını söyledi.

Yeni yaklaşımların yaşam standartlarını artırmasına rağmen tarımsal üretimin düşmesine neden olduğunu belirten Toumi, Cezayir'de 2002'de petrol ve tarım haricinde özel sektörün de yabancı yatırımcılara açıldığını bildirdi.

Toumi, özellikle turizm sektöründe ve kırsal alanlarda yeni yatırım fırsatları olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Cezayir'de yüksek işsizlik oranı, hükümetlerin kamu politikalarını kötü yönetmesi ve yolsuzluk ekonomide başlıca sorunlar. Ülkede yerel kalkınmaya yardımcı olmak, iş imkanı oluşturmak ve büyük şehirlere göçü engellemek için turizm ve tarım sektöründe yeni yatırım fırsatları var. Hükümetin başlattığı mali açıdan cazip politikalar yerel halkın Güney Sahra'ya yatırımını kolaylaştırıyor ancak ülkedeki yeni yatırım yasasına göre, yabancı yatırımların yüzde 51'inin devlet ortaklığında olması gerekiyor."

MÜTEAHHİTLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI

Cezayir'in toplam ticaret hacmi geçen yıl itibarıyla 90,8 milyar dolara ulaştı. Ülkenin en büyük ticaret partnerleri İtalya, Fransa, İspanya ve Çin olarak dikkati çekiyor. Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık iktidarının nisan ayında sona ermesinin ardından Cezayirliler dış siyaset ve ekonomide açılım beklentisine girdi. Özellikle altyapısı eskiyen ülkede Türk müteahhitlerine yeni proje fırsatlarının çıkabileceği ifade ediliyor.

Yüz ölçümüyle hem Afrika hem de Arap dünyasının en büyük ülkesi konumundaki Cezayir, aynı zamanda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olarak dikkati çekiyor. Uluslararası Para Fonu verilerine göre ülke, dünyanın en büyük 16'ncı petrol, 10'uncu doğal gaz ve kanıtlanmış 3'üncü kaya gazı rezervine sahip bulunuyor. Cezayir aynı zamanda dünyanın en büyük 6'ncı doğal gaz ihracatçısı olarak enerji sektöründe öne çıkıyor.

Afrika'nın en büyük şirketi olan ulusal petrol firması Sonatrach, Cezayir'deki toplam hidrokarbon üretiminin yaklaşık yüzde 80'ine sahipken, uluslararası petrol şirketleri geri kalan yüzde 20'yi oluşturuyor. Cezayir bu yönüyle Türk enerji firmalarının yeni yatırımları için de potansiyel oluşturuyor. 

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