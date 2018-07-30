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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
30.07.2018 - 17:12, Son Güncelleme:

Cezayir'de el konulan 3 gemi 9 yıl sonra yeniden Türkiye'de

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Cezayir'de el konulan 3 gemi 9 yıl sonra yeniden Türkiye'de

Cezayir tarafından "kaçak avcılık" yaptıkları iddiasıyla el konulan, personeline de 6'şar yıl hapis cezası verilen 3 Türk gemisi, 9 yıl sonra Türk sularına döndü.

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  • O gemiler 9 yıl sonra Türkiyeye döndü...
  • O gemiler 9 yıl sonra Türkiyeye döndü...
  • O gemiler 9 yıl sonra Türkiyeye döndü...
  • O gemiler 9 yıl sonra Türkiyeye döndü...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

CEZAYİR devletinin izniyle 2008 yılında orkinos avlamak ve bu ülkedeki balıkçılara balık tutmayı öğretmek amacıyla Cezayir'e giden Aqua Group AŞ, 2009'da da sadece tutulan balıkları Türkiye'ye getirmek için 3 kafesli çekici romörkor tekneyi Cezayir'e gönderdi. 

Avlanmaya çıkan Cezayirli balıkçıların tuttukları balıkları Türk gemilerine yükleyen mürettebat, bunları Türkiye'ye getirmek için Cezayirli yetkililerin izin vermesini beklerken Cezayir Sahil Güvenlik ekipleri, gemilerin Annaba Limanı'na yanaştırılmasını istedi. 

"Kaçak avcılık" suçlaması ile 3 gemiye el konulurken personeline de 6'şar yıl hapis cezası verildi, şirkete 70 milyon avro ceza kesildi. 

9 yıl devam eden mahkeme süreci şirketin davayı kazanmasıyla sonuçlandı. Gemiler bir haftalık yolculuğun ardından Türkiye'ye döndü. 

Şirket tarafından meşaleler ve Türk bayraklarıyla karşılanan gemiler tamir edilmek üzere Gerence Körfezi'nde demirledi. 

"ZARARIMIZ 30 MİLYON AVRO" 

Aqua Group AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cezayir yerel mahkemesinin verdiği kararın Cezayir Yargıtay'ı tarafından bozulduğunu ve el konulan gemileri yeniden Türkiye'ye getirdiklerini söyledi. 

Teknelerine yıpranmış da olsa kavuştuklarını belirten Kocaman, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini sürekli yanlarında hissettiklerini ifade etti. 

Gemilerden 2'sinin kiralık, birinin ise kendilerine ait olduğunu anlatan Kocaman, "9 yıl boyunca kiralık olanların parasını verdik. Yaklaşık 3 ayda bir personel değiştirdik. Yaklaşık 30 milyon avroluk zararımız söz konusu. Biz de dava açmaya hazırlanıyoruz." dedi. 

Cezayirde el konulan 3 gemi 9 yıl sonra yeniden Türkiyede

Tekrar Cezayir'e gideceklerini söyleyen Kocaman, "Bizim alnımız aklandı. Hiçbir yanlışımız olmadığı için yeniden oraya gideceğiz." diye konuştu. 

Gemi kaptanlarından Tolgaç Aşık da gemilerinin bağlanacağını hiç düşünmediklerini, bütün yasal izinlerin alındığını ve teknik anlamda da eksikliklerinin olmadığını kaydetti. 

Gemilere el konulunca büyük şok yaşadıklarını belirten Aşık, "Davayı kazanmamıza rağmen yine sıkıntı çıkardılar bize. Yolculuk yaklaşık 8 gün sürdü. Normalde 4 günde gelirdik ama orada tadilat da yapamadığımız için yolculuğumuz bu kadar uzun sürdü." dedi. 

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