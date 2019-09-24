Çeyrek ve gram altın kapanışta ne kadar oldu? 24 Eylül Kapalıçarşı altın fiyatları
Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 279,5 lira seviyesinde dengelendi. Piyasalarda iniş ve çıkış hareketini devam ettiren gram ve çeyrek altın, akşam saatlerinde Kapalıçarşı'da işlemini sürdürdü. Altında yaşanan anlık değişimler, yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki, çeyrek ve gram altın kapanışta ne kadar oldu? 24 Eylül Kapalıçarşı altın fiyatları.
Altının gramı, haftanın ilk iş gününe artışla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazanarak 279,5 liradan işlem gördü. Salı günü aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 454 lira, Cumhuriyet altını 1.860 liradan satıldı. Gün sonunda ise Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı 1,00 azalışla 277,80 lira oldu. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, anlık gram ve çeyrek altın fiyatları.
KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.850,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,00 düşüşle 277,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 280,40 280,60 277,60 277,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.848,00 1.869,00 1.829,00 1.850,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 256,00 260,00 253,00 257,00
Lira(Tam) Ziynet 1.806,00 1.826,00 1.788,00 1.808,00
Yarım Ziynet 903,00 913,00 894,00 904,00
Çeyrek Ziynet 452,00 457,00 447,00 452,00
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