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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
24.09.2019 - 19:23, Son Güncelleme:

Çeyrek ve gram altın kapanışta ne kadar oldu? 24 Eylül Kapalıçarşı altın fiyatları

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Çeyrek ve gram altın kapanışta ne kadar oldu? 24 Eylül Kapalıçarşı altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 279,5 lira seviyesinde dengelendi. Piyasalarda iniş ve çıkış hareketini devam ettiren gram ve çeyrek altın, akşam saatlerinde Kapalıçarşı'da işlemini sürdürdü. Altında yaşanan anlık değişimler, yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki, çeyrek ve gram altın kapanışta ne kadar oldu? 24 Eylül Kapalıçarşı altın fiyatları.

Altının gramı, haftanın ilk iş gününe artışla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazanarak 279,5 liradan işlem gördü. Salı günü aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 454 lira, Cumhuriyet altını 1.860 liradan satıldı. Gün sonunda ise Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı 1,00 azalışla 277,80 lira oldu. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, anlık gram ve çeyrek altın fiyatları.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.850,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,00 düşüşle 277,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 280,40 280,60 277,60 277,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.848,00 1.869,00 1.829,00 1.850,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 256,00 260,00 253,00 257,00
Lira(Tam) Ziynet 1.806,00 1.826,00 1.788,00 1.808,00
Yarım Ziynet 903,00 913,00 894,00 904,00
Çeyrek Ziynet 452,00 457,00 447,00 452,00

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