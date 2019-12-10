Çeyrek ve gram altın kapanışta ne kadar oldu? 10 Aralık Kapalıçarşı anlık altın fiyatları

Gün boyu ekonomi grafiklerinde anlık takip edilen altın fiyatları, akşam saatlerinde piyasaların kapanmasının ardından günü tamamladı. Yatımcıların en çok rağbet gösterdiği çeyrek ve gram altında yaşanan değişim Kapalıçarşı'ya yansıdı. İşte, 10 Aralık güncel, gram, yarım, çeyrek ve tam altın fiyatları.

10 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 446,00 lira, Cumhuriyet altını 1,825,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,11 yükselişle 274,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 273,50 273,70 273,80 274,00

Cumhuriyet Ata Lira 1.802,00 1.823,00 1.804,00 1.825,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 249,50 253,50 250,00 254,00

Lira(Tam) Ziynet 1.761,00 1.781,00 1.763,00 1.783,00

Yarım Ziynet 881,00 891,00 882,00 892,00

Çeyrek Ziynet 440,00 445,00 441,00 446,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADARDI?

Altının gram fiyatı bugün 273 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının değeri arttı.

Çeyrek altının satış fiyatı 447 lira seviyesinde değer görürken, 437 liradan geri alındı.

Yarım altının satış fiyatı 893 lira seviyesinde satılırken, 870 liradan geri alındı.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1838 liradan işlem görürken 1811 liradan geri alındı.

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