Çeyrek ve gram altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 30 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatları
Haftanın ilk işlem gününde gram ve çeyrek altın fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Hafta sonu kapalı olan piyasaların sabah saatlerinde açılmasıyla altın fiyatları yeni güne düşüşle başlamasının ardından 270,8 lira seviyesinde dengelendi. Peki, altın fiyatlarında yaşanan son durum ne? Çeyrek ve gram altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? İşte, 30 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatları.
Altının gramı, yeni haftanın ilk gününe düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 270,8 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını 1.811 liradan satıldı. Hareketini piyasalarda mesai bitiminde tamamlayan altın fiyatları, gün sonunda Kapalıçarşı'ya yansıdı. İşte, anlık gram ve çeyrek altın fiyatları.
30 EYLÜL KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.801,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,44 düşüşle 270,30 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 271,30 271,50 270,10 270,30
Cumhuriyet Ata Lira 1.788,00 1.809,00 1.780,00 1.801,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,50 251,50 246,00 250,00
Lira(Tam) Ziynet 1.747,00 1.767,00 1.740,00 1.760,00
Yarım Ziynet 874,00 884,00 870,00 880,00
Çeyrek Ziynet 437,00 442,00 435,00 440,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında da fiyatlar değişti.
Çeyrek altının satış fiyatı 444 lira olurken, alış fiyatı 434 liradan alındı.
Yarım altının satış fiyatı 889 lira, 866 liradan geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1826 olurken, 1799 liradan geri alındı.
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