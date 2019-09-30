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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
30.09.2019 - 18:45, Son Güncelleme:

Çeyrek ve gram altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 30 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatları

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Çeyrek ve gram altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 30 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatları

Haftanın ilk işlem gününde gram ve çeyrek altın fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Hafta sonu kapalı olan piyasaların sabah saatlerinde açılmasıyla altın fiyatları yeni güne düşüşle başlamasının ardından 270,8 lira seviyesinde dengelendi. Peki, altın fiyatlarında yaşanan son durum ne? Çeyrek ve gram altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? İşte, 30 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatları.

Altının gramı, yeni haftanın ilk gününe düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 270,8 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını 1.811 liradan satıldı. Hareketini piyasalarda mesai bitiminde tamamlayan altın fiyatları, gün sonunda Kapalıçarşı'ya yansıdı. İşte, anlık gram ve çeyrek altın fiyatları.

30 EYLÜL KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.801,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,44 düşüşle 270,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 271,30 271,50 270,10 270,30
Cumhuriyet Ata Lira 1.788,00 1.809,00 1.780,00 1.801,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,50 251,50 246,00 250,00
Lira(Tam) Ziynet 1.747,00 1.767,00 1.740,00 1.760,00
Yarım Ziynet 874,00 884,00 870,00 880,00
Çeyrek Ziynet 437,00 442,00 435,00 440,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında da fiyatlar değişti.

Çeyrek altının satış fiyatı 444 lira olurken, alış fiyatı 434 liradan alındı.

Yarım altının satış fiyatı 889 lira, 866 liradan geri alındı.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1826 olurken, 1799 liradan geri alındı.

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

 

 

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