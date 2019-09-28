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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.09.2019 - 18:27, Son Güncelleme:

Çeyrek ve gram altın cumartesi günü ne kadar oldu? 28 Eylül güncel altın fiyatları

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Çeyrek ve gram altın cumartesi günü ne kadar oldu? 28 Eylül güncel altın fiyatları

Düğün ve davetlerin yoğunlaştığı cumartesi günü, altın fiyatlarına yönelik araştırmalar en fazla merak edilen konular arasında yer aldı. Özellikle hediyelik altın almayı planlayanlar, gram ve çeyrek altının alış fiyatının ne kadar olduğunu sorguluyor. Peki, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte, 28 Eylül güncel altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler.

Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda altın fiyatları serbest piyasadaki işlemini sürdürdü. Cuma akşamı Kapalıçarşıda, 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,45 azalışla 271,50 liradan tamamlamıştı. Cumartesi günü sabah saatlerinde ise, 1 gram altının satış fiyatı 273 liradan işlem gördü. Peki, altın fiyatları akşam saatlerinde ne kadar oldu? İşte, anlık altın fiyatları.

28 Eylül Cumartesi günü altın fiyatları şu şekilde dengelendi;

Gram altının alış fiyatı 272,97 olurken, 273,05'den satıldı,

Cumhuriyet altını 1.799,00 alış, 1.826,00 satış fiyatı ile işlem gördü,

Yarım altın alış fiyatı 866,90 lira, satış fiyatı ise 889,32 liradan işlem gördü,

Çeyrek altın alış fiyatı 434,81 lira, satış fiyatı ise 444,66 lira oldu.

ALTIN FİYATLARI SABAH SAATLERİNDE NE KADAR OLMUŞTU?

Çeyrek altının satış fiyatı 444 lira olurken, 434 liradan geri alındı.

Yarım altının satış fiyatı 889 lira, alış fiyatı ise 866 liradan işlem gördü

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1826 liradan satılırken, 1799 liradan geri alındı.

CUMA AKŞAMI ALTIN FİYATLARI KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR OLDU?

Cuma akşamı altın fiyatları Kapalıçarşı'daki işlemini piyasaların kapanmasının ardından sürdürdü. Altın fiyatları 27 Eylül Cuma akşamı şu şekilde oldu;
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,45 azalışla 271,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 442,00 lira, Cumhuriyet altını 1.809,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,45 düşüşle 271,50 liradan işlem gördü.

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