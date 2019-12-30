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Ekonomi
Haber Giriş: 30.12.2019 - 20:28,Son Güncelleme:/

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 30 Aralık canlı altın fiyatları

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Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 30 Aralık canlı altın fiyatları

Yeni yıl öncesi haftanın ilk gününe altının gram fiyatı yatay seyirle başladı. Altında yaşanan anlık değişimler gün boyu grafiklerden anlık olarak takip edildi. Alış ve satış fiyatına göre altın yatırımı yapan vatandaşlar, pazartesi günü altın fiyatlarının piyasalardaki son işlem fiyatını merak ediyor. Peki, çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? İşte, 30 Aralık canlı altın fiyatları takibi.

Yeni haftaya sakin başlayan altının gram fiyatı, saat 12.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 289,4 liradan işlem gördü. İşlemine devam eden altın fiyatları gün sonunda Kapalıçarşı'da hareketini sonlandırdı. Altın yatırımcıları sabah saatlerinden itibaren canlı altın fiyatlarını takip etti. Şimdi gözler altın piyalarındaki son durumda. Peki, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte, anlık altın fiyatları.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 470,00 lira, Cumhuriyet altını 1.926,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 düşüşle 289,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 289,30 289,50 289,00 289,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.907,00 1.928,00 1.905,00 1.926,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 264,00 268,00 263,50 267,50
Lira(Tam) Ziynet 1.863,00 1.883,00 1.861,00 1.881,00
Yarım Ziynet 932,00 942,00 931,00 941,00
Çeyrek Ziynet 466,00 471,00 465,00 470,00

CANLI ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

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