Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 30 Aralık canlı altın fiyatları

Yeni haftaya sakin başlayan altının gram fiyatı, saat 12.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 289,4 liradan işlem gördü. İşlemine devam eden altın fiyatları gün sonunda Kapalıçarşı'da hareketini sonlandırdı. Altın yatırımcıları sabah saatlerinden itibaren canlı altın fiyatlarını takip etti. Şimdi gözler altın piyalarındaki son durumda. Peki, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte, anlık altın fiyatları.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 470,00 lira, Cumhuriyet altını 1.926,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 düşüşle 289,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 289,30 289,50 289,00 289,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.907,00 1.928,00 1.905,00 1.926,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 264,00 268,00 263,50 267,50

Lira(Tam) Ziynet 1.863,00 1.883,00 1.861,00 1.881,00

Yarım Ziynet 932,00 942,00 931,00 941,00

Çeyrek Ziynet 466,00 471,00 465,00 470,00

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