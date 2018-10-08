Çeyrek asrı deviren Medel'e bir yıllık kesin süre verildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇeyrek asrı deviren Medel'e bir yıllık kesin süre verildi
GeriEkonomi Çeyrek asrı deviren Medel'e bir yıllık kesin süre verildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
08.10.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

Çeyrek asrı deviren Medel'e bir yıllık kesin süre verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çeyrek asrı deviren Medel'e bir yıllık kesin süre verildi

Geçen Mart ayı ortasından itibaren yoğun bir biçimde gündeme giren konkordato başvurularında , 1 yıllık kesin süreler de verilmeye başlandı. İstanbul ve Adapazarı'nda üretim tesisleri olan Medel Mühendislik ve Elektronik AS, aldığı 5 aylık geçici mühletten sonra bir yıllık kesin mühlet verildi. Bu kararla birlikte Medel, bir yıllık kesin süreyi alan ilk firmalardan biri oldu. Kararla birlikte şirket , faaliyetlerini haciz baskısı olmadan sürdürebilecek.

ÇEYREK ASRI GERİDE BIRAKTI

Ali Niyazi Sarımaden'in temelini 25 yıl kadar önce attığı ve sigorta, otomatik devre kesici, röle, voltaj sınırlayıcı gibi bir dizi ürün üreten Medel AS, elektrik ve elektronik alanında faaliyet gösteren önemli firmalardan biri. İstanbul İkitelli ve Adapazarı Arifiye'de üretim üsleri bulunan şirket geçen 10 Nisan'da konkordato talebinde bulundu. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, şirketin neden mali sıkıntıya girdiği ve nasıl kurtulabileceği anlatıldı.

NEDEN SIKINTIYA GİRDİĞİ ANLATILDI

Şirket avukatları Mukaddes Temel ve Elif Özcan'ın imzasını taşıyan dilekçede özetle "Ekonomide yasanan olumsuzluklar Medel'in is yaptığı kimi firmaları daÇeyrek asrı deviren Medele bir yıllık kesin süre verildi
vurdu. İflas eden bazı şirketler nedeni ile Medel, bu firmalardan olan parasını alamadı. Yine, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, kamu kurumları ile çalışan Medel'in hak edişlerin ödemesine gecikme yaşandı. Arifiye'de ki tesiste geçen yıl Eylül ayında yangın çıktı.
Bu yangın nedeni ile TUVASAS'tan alınan işin tesliminde sorun yaşandı. Şirket bu süreçten ciddi zarara uğradı. Bir kısım ürünü ithal eden Medel de, kur baskısı altında kaldı. Öte yandan, isletmenin üretim maliyetleri yönetilemedi. Şirket büyümede aceleci davrandı. Medel'de stok yönetimi de iyi yapılmadı." denildi.

3 YIL İÇİNDE 3'ER AYLIK TAKSİTLE ÖDEME

Dava dilekçesinde, Medel'in alacaklarını zarara uğratma kastının söz konusu olmadığı kaydedildi. Mahkemeye yapılan başvuruda vade ve tenzilat konkordatosu talep edildi. Başvuruda, alacağın yüzde 20'si için tenzilat yapılması ve ödemenin de 3 yıl içinde 3'er aylık taksitler halinde yapabileceği kaydedildi.

1 YILLIK KESİN MÜHLET VERİLDİ

Mahkeme, 4 Ekim günü, ikici duruşmada kararını verdi. Mahkeme, Medel AS'ye bir yıllık kesin mühlet verdi. Bu süreçte şirkete yönelik herhangi bir haciz yapılmayacak. Yine şirket varlıklarının devri veya rehin verilmesi de söz konusu olamayacak. Şirketin 3 kisilik komiser heyeti her ay rapor hazırlayacak.

'İFLAS', KİMSENİN İŞİNE GELMEZ

Mahkemenin Medel AS için bir yıllık kesin süre vermesini değerlendiren şirket, avukatları, Mukaddes Temel ve Elif Özcan, kararın önemli olduğunu kaydetti. Şirket avukatları, iflas halinde, ülke ekonomisinin daha fazla zarara göreceğini, alacaklıların ise alacaklarını alamayacaklarını kaydetti.

BAŞVURUCULAR DA DÜRÜST OLMALI

Şirketin faaliyetlerini belli bir süre de olsa rahat yürütebilmesinin, borçların düzenle ödenmesine de imkân sunduğuna işaret eden avukatlar "Konkordato başvurusu  yapan şirketler de, başvurularında dürüst ve samimi olmalı. Alacaklarını zarara uğratma kasti olmamalı." seklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sıra orada... Tek tek yıkılacak

Çeyrek asrı deviren Medel'e 1 yıllık kesin süre verildi

Harekete geçildi... İŞKUR'dan 2 bin dolar maaşla iş fırsatı!

Son dakika... Dolar ve Euro haftaya böyle başladı