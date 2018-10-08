Çeyrek asrı deviren Medel'e bir yıllık kesin süre verildi
Geçen Mart ayı ortasından itibaren yoğun bir biçimde gündeme giren konkordato başvurularında , 1 yıllık kesin süreler de verilmeye başlandı. İstanbul ve Adapazarı'nda üretim tesisleri olan Medel Mühendislik ve Elektronik AS, aldığı 5 aylık geçici mühletten sonra bir yıllık kesin mühlet verildi. Bu kararla birlikte Medel, bir yıllık kesin süreyi alan ilk firmalardan biri oldu. Kararla birlikte şirket , faaliyetlerini haciz baskısı olmadan sürdürebilecek.
ÇEYREK ASRI GERİDE BIRAKTI
Ali Niyazi Sarımaden'in temelini 25 yıl kadar önce attığı ve sigorta, otomatik devre kesici, röle, voltaj sınırlayıcı gibi bir dizi ürün üreten Medel AS, elektrik ve elektronik alanında faaliyet gösteren önemli firmalardan biri. İstanbul İkitelli ve Adapazarı Arifiye'de üretim üsleri bulunan şirket geçen 10 Nisan'da konkordato talebinde bulundu. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, şirketin neden mali sıkıntıya girdiği ve nasıl kurtulabileceği anlatıldı.
NEDEN SIKINTIYA GİRDİĞİ ANLATILDI
Şirket avukatları Mukaddes Temel ve Elif Özcan'ın imzasını taşıyan dilekçede özetle "Ekonomide yasanan olumsuzluklar Medel'in is yaptığı kimi firmaları da
vurdu. İflas eden bazı şirketler nedeni ile Medel, bu firmalardan olan parasını alamadı. Yine, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, kamu kurumları ile çalışan Medel'in hak edişlerin ödemesine gecikme yaşandı. Arifiye'de ki tesiste geçen yıl Eylül ayında yangın çıktı.
Bu yangın nedeni ile TUVASAS'tan alınan işin tesliminde sorun yaşandı. Şirket bu süreçten ciddi zarara uğradı. Bir kısım ürünü ithal eden Medel de, kur baskısı altında kaldı. Öte yandan, isletmenin üretim maliyetleri yönetilemedi. Şirket büyümede aceleci davrandı. Medel'de stok yönetimi de iyi yapılmadı." denildi.
3 YIL İÇİNDE 3'ER AYLIK TAKSİTLE ÖDEME
Dava dilekçesinde, Medel'in alacaklarını zarara uğratma kastının söz konusu olmadığı kaydedildi. Mahkemeye yapılan başvuruda vade ve tenzilat konkordatosu talep edildi. Başvuruda, alacağın yüzde 20'si için tenzilat yapılması ve ödemenin de 3 yıl içinde 3'er aylık taksitler halinde yapabileceği kaydedildi.
1 YILLIK KESİN MÜHLET VERİLDİ
Mahkeme, 4 Ekim günü, ikici duruşmada kararını verdi. Mahkeme, Medel AS'ye bir yıllık kesin mühlet verdi. Bu süreçte şirkete yönelik herhangi bir haciz yapılmayacak. Yine şirket varlıklarının devri veya rehin verilmesi de söz konusu olamayacak. Şirketin 3 kisilik komiser heyeti her ay rapor hazırlayacak.
'İFLAS', KİMSENİN İŞİNE GELMEZ
Mahkemenin Medel AS için bir yıllık kesin süre vermesini değerlendiren şirket, avukatları, Mukaddes Temel ve Elif Özcan, kararın önemli olduğunu kaydetti. Şirket avukatları, iflas halinde, ülke ekonomisinin daha fazla zarara göreceğini, alacaklıların ise alacaklarını alamayacaklarını kaydetti.
BAŞVURUCULAR DA DÜRÜST OLMALI
Şirketin faaliyetlerini belli bir süre de olsa rahat yürütebilmesinin, borçların düzenle ödenmesine de imkân sunduğuna işaret eden avukatlar "Konkordato başvurusu yapan şirketler de, başvurularında dürüst ve samimi olmalı. Alacaklarını zarara uğratma kasti olmamalı." seklinde konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle