Çeyrek altının alış fiyatı kapanışta ne kadar oldu? 31 Ekim yarım, gram ve tam altın fiyatları
Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarına yönelik araştırmalar sabah saatlerinden itibaren ekonomi grafiklerinde takip edildi. Özellikle altın yatırımcılarının en fazla rağbet gösterdiği çeyrek altının alış fiyatı akşam saatlerinde merak konusu oldu. Gün boyu dalgalanmaya yaşayan altın fiyatları, piyasaların kapanmasının ardından Kapalıçarşı'da dengelendi. Peki, çeyrek altının alış fiyatı kapanışta ne kadar oldu? İşte, 31 Ekim yarım, gram ve tam altın fiyatları.
Perşembe günü sabah saatlerinde, altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 275,6 liradan işlem gördü. Altın fiyatlarında anlık yaşanan değişmelerin ardından, akşam saatlerinde, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 artışla 278,00 liradan tamamladı. Peki, gram altın ne kadar? Yarım altında son durum ne? İşte, anlık altın fiyatlarına yönelik detaylar.
KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.852,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 278,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,00 275,20 277,80 278,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.812,00 1.833,00 1.831,00 1.852,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00 255,00 253,30 257,30
Lira(Tam) Ziynet 1.771,00 1.791,00 1.789,00 1.809,00
Yarım Ziynet 876,00 886,00 895,00 905,00
Çeyrek Ziynet 443,00 448,00 447,00 452,00
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