Çeyrek altın ve gram fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarındaki hareketlenmenin ardından vatandaşlar gün içindeki altın fiyatlarını merakla takip etmeye başladılar.. Çeyrek altın ve gram altın gibi piyasalarda en çok satış işlemi gerçekleşen ürünlerin değeri de her geçen dakika değişmeye devam ediyor. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatlarının dünkü yükselişin ardından piyasaların kapanmasına yakın düşüş yaşadı. Altının gram fiyatı bu sabah itibari ile 189.56 liradan işlem görürken, çeyrek altın fiyatları 312 lira oldu. Cumhuriyet altını ise 1277 liradan satılıyor.
ALTIN FİYATLARI DÜN PİYASALARI NASIL KAPATTI?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 191,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 191,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 191,40 liradan, bin 260 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 280 liradan, 174 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 178 liradan, bin 231 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 251 liradan, 615 liradan alınan Yarım Ziynet 625 liradan ve 307 liradan alınan Çeyrek Ziynet 312 liradan satıldı.
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