Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? (8 Mart Altın fiyatları)
Altın fiyatları haftanın son gününde vatandaşlar tarafından merakla takip edilen konular arasında yer alıyor. İnternette en çok araştırılan altın türü ise çeyrek altın ve gram altın fiyatları oluyor. Peki sabah saatlerinde altın fiyatları piyasalara nasıl başladı? İşte günün altın piyasasındaki son değerleri
Altın fiyatlarının gramı bugün 226.73 liradan işlem görürken bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının değerlerinde de değişim gerçekleşti.
Çeyrek altının satış fiyatı 367 lira olurken, alış fiyatı 359 lira seviyesinde işlem görüyor.
Yarım altının satışı 735 lira seviyesinde işlem görürken, 717 lira civarında geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1512 liradan alıcı bulurken, bozdurmak isteyenler 1489 liradan değer buluyorlar
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