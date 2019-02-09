Çeyrek altın ve Gram altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor.. İşte son değerler
Altın fiyatlarındaki son değerleri öğrenmek isteyen yatırımcılar hem de özellikle hafta sonları hediyelik olarak altın tercihi yapan vatandaşlar yatırım altınlarındaki son fiyatları merak ediyorlar. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu internette en çok aranan konular arasındaki yerini alıyor. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın piyasasındaki son değerler ve yatırım altınlarının fiyatları
Altının gram fiyatı bugün 222 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları da bu değerin ardından bir birim artış gösterdi.
Çeyrek altın fiyatları 361 liradan satılırken, 353 liradan geri alınıyor.
Yarım altın fiyatı 723 lira civarında işlem görürken, 705 liradan bozduruluyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1487 lira seviyesinde. Cumhuriyet altınını bozdurmak isteyenler ise 1499 liradan değer buluyorlar.
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