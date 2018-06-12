Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
12.06.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum

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Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları dikkatle takip edilmeye devam ediliyor. Altının gram fiyatında düne göre yükseliş görülürken, bu değer artışı çeyrek altın ve gram altın fiyatlarına da yansıdı. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın piyasasındaki son durum

Altının gram fiyatı bugün güne 189.29 lira seviyesinde başladı. Çeyrek altının bugün satış fiyatı 308 lira olurken, Cumhuriyet altını 1261 liradan işlem görüyor. 22 Ayar bilezik gram satış fiyatı 189.31 liradan işlem görüyor. Yarım altın fiyatları ise 671.06 lira değer ile alıcı buluyor. 

ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?

Altının gramı haftaya yükselişle başlamıştı. Gram altın 187 lira, çeyrek altın 307 lira ve Cumhuriyet altını 1.251 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 187 lira seviyelerinde dengeledi.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 187 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 307 lira, Cumhuriyet altını da 1.251 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.297 dolardan işlem görüyor.

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