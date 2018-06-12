Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları dikkatle takip edilmeye devam ediliyor. Altının gram fiyatında düne göre yükseliş görülürken, bu değer artışı çeyrek altın ve gram altın fiyatlarına da yansıdı. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın piyasasındaki son durum
Altının gram fiyatı bugün güne 189.29 lira seviyesinde başladı. Çeyrek altının bugün satış fiyatı 308 lira olurken, Cumhuriyet altını 1261 liradan işlem görüyor. 22 Ayar bilezik gram satış fiyatı 189.31 liradan işlem görüyor. Yarım altın fiyatları ise 671.06 lira değer ile alıcı buluyor.
ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?
Altının gramı haftaya yükselişle başlamıştı. Gram altın 187 lira, çeyrek altın 307 lira ve Cumhuriyet altını 1.251 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 187 lira seviyelerinde dengeledi.
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 187 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 307 lira, Cumhuriyet altını da 1.251 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.297 dolardan işlem görüyor.
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