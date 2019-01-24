Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 24 Ocak altın fiyatları
Altın fiyatlarının inişli çıkışlı bir grafik izlediği bugünlerde vatandaşlar çeyrek altın ve gram altın gibi piyasanın en çok talep gören ürünlerindeki son dakika gelişmelerini gün içinde sıklıkla takip ediyor. Altın fiyatları dünü bir birim düşüş ile kapatsa da çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında büyük bir değişim yaşanmadı. Peki altın fiyatlarındaki son değerin ardından çeyrek altın ve gram altın gibi yatırım altınlarında son durum ne? İşte detaylar
Altının gram fiyatı bu sabah itibari ile 218 lira seviyesinde işlem görürken, bu fiyatların ardından yatırım altınlarında da değerler değişim gösterdi.
Çeyrek altın fiyatları şuan 357 lira seviyesinde işlem görürken, 349 lira civarında da geri alınıyor.
Yarım altın fiyatları 715 liradan değer bulurken, 697 liradan bozduruluyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1475 liradan işlem görürken, 1453 liradan bozduruluyor.
Altın fiyatlarında dün piyasalar nasıl kapandı?
Altının gram fiyatı, güne yatay bir başlangıç yapmasının ardından 220,6 lira seviyesinde dengelendi. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 artışla 220,6 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,90 azalışla 219 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 358 lira, Cumhuriyet altını 1.464 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,90 düşüşle 219 liradan işlem gördü.
ALTIN FİYATLARINDA BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK
AA Finans Analisti İslam Memiş, dün dolar endeksindeki toparlanmanın, altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirterek, "Çin'de açıklanan büyüme verilerinin beklentileri karşılamaması, ABD-Çin ticaret görüşmelerinden yeni açıklama gelmemesi, ABD hükümetinin halen kapalı olması, Brexit belirsizliği, küresel büyüme tahminlerinin gerilemesi gibi nedenler risk iştahının azalmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.
Dün yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına talebin arttığını kaydeden Memiş, altının ons fiyatında 1.277-1.297 dolar bandının takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.
Memiş, altının gram fiyatının tekrar 225 lira seviyesini test edebileceğini tahmin ederek, 220 liranın önemli destek konumunda olduğunu bildirdi.
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