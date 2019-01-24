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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
24.01.2019 - 08:19, Son Güncelleme:

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 24 Ocak altın fiyatları

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Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 24 Ocak altın fiyatları

Altın fiyatlarının inişli çıkışlı bir grafik izlediği bugünlerde vatandaşlar çeyrek altın ve gram altın gibi piyasanın en çok talep gören ürünlerindeki son dakika gelişmelerini gün içinde sıklıkla takip ediyor. Altın fiyatları dünü bir birim düşüş ile kapatsa da çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında büyük bir değişim yaşanmadı. Peki altın fiyatlarındaki son değerin ardından çeyrek altın ve gram altın gibi yatırım altınlarında son durum ne? İşte detaylar

Altının gram fiyatı bu sabah itibari ile 218 lira seviyesinde işlem görürken, bu fiyatların ardından yatırım altınlarında da değerler değişim gösterdi.

Çeyrek altın fiyatları şuan 357 lira seviyesinde işlem görürken, 349 lira civarında da geri alınıyor.

Yarım altın fiyatları 715 liradan değer bulurken, 697 liradan bozduruluyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1475 liradan işlem görürken, 1453 liradan bozduruluyor.

Altın fiyatlarında dün piyasalar nasıl kapandı?

Altının gram fiyatı, güne yatay bir başlangıç yapmasının ardından 220,6 lira seviyesinde dengelendi. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 artışla 220,6 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,90 azalışla 219 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 358 lira, Cumhuriyet altını 1.464 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,90 düşüşle 219 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDA BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün dolar endeksindeki toparlanmanın, altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirterek, "Çin'de açıklanan büyüme verilerinin beklentileri karşılamaması, ABD-Çin ticaret görüşmelerinden yeni açıklama gelmemesi, ABD hükümetinin halen kapalı olması, Brexit belirsizliği, küresel büyüme tahminlerinin gerilemesi gibi nedenler risk iştahının azalmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Dün yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına talebin arttığını kaydeden Memiş, altının ons fiyatında 1.277-1.297 dolar bandının takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Memiş, altının gram fiyatının tekrar 225 lira seviyesini test edebileceğini tahmin ederek, 220 liranın önemli destek konumunda olduğunu bildirdi.

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