Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Özellikler çeyrek altın ve gram altın gibi altın türleri arasında en çok tercih edilen ürünlerde ise son değer araştırılıyor. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları 30 Ağustos Perşembe günü ne kadar oldu? İşte son değerler
Altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren internette günün en çok aranan konuları arasındaki yerini alırken, çeyrek altın ve gram altın fiyatları en çok merak edilen altın türleri oluyor. Peki altın fiyatlarındaki son gelişmelerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum
Altın fiyatları bugün 252 liralık gram fiyatı ile dikkat çekerken, çeyrek altın fiyatları 406 lira seviyesinde. Çeyrek altın bozdurmak isteyenler ise 396 lira seviyesinde değer buluyor.
22 ayar bilezik gram satış fiyatı 230 liradan işlem görürken, 225 liralık gram fiyatı ile geri alınıyor.
Cumhuriyet altını bugün 1630 liradan satılırken, 1610 liradan geri alınıyor.
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