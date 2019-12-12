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Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? 12 Aralık güncel altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu altın piyasasını takip edenler tarafından merakla takip ediliyor. Altının gramı bu sabah 274 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu değerin ardından yatırım altınlarında da fiyatlar değişti. Peki çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarındaki son durum nedir?
Altının gram fiyatı bugün 274 lira seviyesinde işlem görürken çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının fiyatları merak ediliyor.
Çeyrek altının satış fiyatı 448 lira olurken, 438 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 896 lira olurken, 874 liradan bozduruluyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1844 liradan işlem görürken, 1816 liradan bozduruluyor.
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