Çeyrek altın ve gram altın fiyatları düşüyor mu?
Altın fiyatlarındaki hareketlenme vatandaşlar tarafından dikkatle takip edilirken, dün günü düşüşte geçiren fiyatların bugün ne kadar olacağı merakla takip ediliyordu. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Altının onsu 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Altının ons fiyatı, 1.237,85 dolarla Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek 1.243 doların üzerinde denge buldu. Gram altın 185,5 lira, çeyrek altın 303 lira ve Cumhuriyet altını 1.236 liradan işlem görüyor.
Altının ons fiyatı, 1.237,85 dolarla son 7 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek 1.243,1 dolar seviyesinde dengelendi.
Haziran ortasından bu yana düşüş trendinde bulunan altının ons fiyatı, dün yüzde 0,9 değer kaybederek günü 1.241,85 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı bugün ise 1.237,85 dolarla Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerken, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.243,1 dolardan işlem görüyor.
Altının gram fiyatı da dün günü 184,3 liradan tamamlaması sonrasında bugün ons altın ve döviz kurlarından bulduğu destekle yüzde 0,7'lik artışla 185,5 liradan alıcı buluyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 303 lira, Cumhuriyet altını da 1.236 liradan satılıyor.
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