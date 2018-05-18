Çeyrek altın ne kadar? 18 Mayıs güncel altın fiyatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
18.05.2018 - 10:02, Son Güncelleme:

Çeyrek altın ne kadar? 18 Mayıs güncel altın fiyatları

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Çeyrek altın ne kadar? 18 Mayıs güncel altın fiyatları

Haftanın son iş gününün başlamasıyla birlikte altın piyasasındaki son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları hakkındaki aramalarına hız verdi. Özellikle çeyrek altın fiyatları hakkındaki son durumu araştıran vatandaşlar, 18 Mayıs altın fiyatları hakkında fikir sahibi olmak istiyor. Peki, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki anlık değişimler haftanın son işlem gününde de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Uzmanlar, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin son 7 yılın en yüksek seviyesine yükselmesiyle altının ons fiyatının gerilediğini kaydetti. Peki çeyrek ve gram altında son durum ne? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatlarının son durumu!

Altın fiyatları gün içindeki hareketlenmesiyle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Çeyrek altın ve gram altın gibi yatırım amacıyla da kullanılabilen ve hediyelik olarak da işlem gören altın türleri piyasa da şuan en çok satılan ve bozdurulan ürünler arasında yer alıyor. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı şuan itibari ile 184.56 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları artış göstererek 302 lirayı aşmış durumda. Altının ons fiyatı ise 1.289.83 seviyesinde. Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1230 lira 

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 303 lira, Cumhuriyet altını da 1.235 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN GÜNÜ NASIL KAPATTI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,65 artışla 184,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 303,00 lira, Cumhuriyet altını 1.236,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,65 yükselişle 184,70 liradan işlem gördü.

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