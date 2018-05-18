Çeyrek altın ne kadar? 18 Mayıs güncel altın fiyatları
Haftanın son iş gününün başlamasıyla birlikte altın piyasasındaki son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları hakkındaki aramalarına hız verdi. Özellikle çeyrek altın fiyatları hakkındaki son durumu araştıran vatandaşlar, 18 Mayıs altın fiyatları hakkında fikir sahibi olmak istiyor. Peki, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatlarındaki anlık değişimler haftanın son işlem gününde de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Uzmanlar, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin son 7 yılın en yüksek seviyesine yükselmesiyle altının ons fiyatının gerilediğini kaydetti. Peki çeyrek ve gram altında son durum ne? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatlarının son durumu!
Altın fiyatları gün içindeki hareketlenmesiyle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Çeyrek altın ve gram altın gibi yatırım amacıyla da kullanılabilen ve hediyelik olarak da işlem gören altın türleri piyasa da şuan en çok satılan ve bozdurulan ürünler arasında yer alıyor. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum
Altının gram fiyatı şuan itibari ile 184.56 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları artış göstererek 302 lirayı aşmış durumda. Altının ons fiyatı ise 1.289.83 seviyesinde. Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1230 lira
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 303 lira, Cumhuriyet altını da 1.235 liradan satılıyor.
ALTIN FİYATLARI DÜN GÜNÜ NASIL KAPATTI?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,65 artışla 184,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 303,00 lira, Cumhuriyet altını 1.236,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,65 yükselişle 184,70 liradan işlem gördü.
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