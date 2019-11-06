Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? 1 Gram altın kaç TL?
Altının gram fiyatı ve diğer yatırım altınlarının ulaştığı son fiyatlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın türleri arasında en popüler ürünlerden biri olan gram altın ve çeyrek altın fiyatları internette en çok aranan konular arasında. Peki altın piyasasındaki son durumun ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının değeri ne kadar oldu?
Altının gram satış fiyatı 275 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında fiyatlar değişti.
Çeyrek altının satış fiyatı 450 liradan satılırken, 440 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 901 liradan işlem görürken, 878 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1858 liradan satılırken, 1847 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 251.65 liradan satılırken, 251.46 liradan geri alınıyor.
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