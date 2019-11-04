Çeyrek altın ve 22 ayar bileziğin fiyatı ne kadar? 1 Gram altın kaç TL?
Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın gibi yatırım altınlarının değeri aranan konular arasındaki yerini alırken, 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı altınla ilgili aranan konular arasında. Peki Altın piyasasında son durum nedir?
Altının gram satış fiyatı 4 Kasım Pazartesi günü 277 lira seviyesinde işlem görmeye başladı. Bu değerin ardından yatırım altınlarının fiyatları da değişti.
Çeyrek altının satış fiyatı 454 lira seviyesinde işlem görürken, 444 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı, 908 liradan satılırken, 885 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1869 liradan işlem görürken, 1841 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 255 liradan satılırken, 252 liradan geri alınıyor.
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