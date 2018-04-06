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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
06.04.2018 - 12:18, Son Güncelleme:

Çeyrek altın üretimi son 4 yılın zirvesinde

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Çeyrek altın üretimi son 4 yılın zirvesinde

Yılın ilk 3 ayında 1 milyon 656 bin 760 adet olan Darphane'nin çeyrek altın üretimi, ilk çeyrekler itibarıyla son 4 yılın en yüksek miktarı olarak kayıtlara geçti. Çeyrek altın üretimi, yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 21 artış kaydetti.

Darphane'nin yılın ilk 3 ayında 1 milyon 656 bin 760 adetlik çeyrek altın üretimi, ilk çeyrekler itibarıyla son 4 yılın en yüksek seviyesi oldu.

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk çeyreğinde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarına karşın Darphane'nin üretimi hız kesmedi. Darphane'de yılın ilk 3 ayında yaklaşık 11,2 ton altın üretimi gerçekleştirildi.

Yılın ilk 3 ayında çeyrek altın üretimi ise 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 21 artış kaydetti. İlk 3 ayda 1 milyon 656 bin 760 adet olan çeyrek altın üretimi, 2,9 ton olarak kayıtlara geçti.

En yüksek artışın yaşandığı ocak ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 47 artışla 722 bin 850 adet çeyrek altın piyasaya sürüldü.

ÇEYREK ALTIN ÜRETİMİNDE ŞUBATTA YÜZDE 38,1 ARTIŞ

Verilere göre, çeyrek altın üretimi, bu yılın şubat ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 38,1 artışla 466 bin 40 adet oldu.

Çeyrek altın üretimi, Mart 2017'ye göre yüzde 13 azalışla geçen ay 467 bin 870 adet olarak kayıtlara geçti.

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