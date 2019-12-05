Çeyrek altın perşembe günü ne kadar oldu? 5 Aralık Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum
Haftanın dördüncü işlem gününe yatay seyirle başlayan altın fiyatlarındaki hareket ekonomi grafiklerine yansıdı. Sabah saatlerinde 272,6 lira seviyesinde işlem gören altının gram fiyatı yatırımcılar tarafından gün boyu takip edildi. Peki, altın fiyatları günü ne kadardan kapattı? Çeyrek altın perşembe günü ne kadar oldu? İşte, 5 Aralık Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum.
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu perşembe günü en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Piyasalarda hareketine devam eden 24 ayar külçe altının gramı Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,04 artışla 273,00 liradan tamamladı. Peki, yarım ve tam altın ne kadara satılıyor? Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte, 5 Aralık anlık altın fiyatları.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 444,00 lira, Cumhuriyet altını 1.819,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 yükselişle 273,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 272,70 272,90 272,80 273,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.797,00 1.818,00 1.798,00 1.819,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 249,00 253,00 249,00 253,00
Lira(Tam) Ziynet 1.756,00 1.776,00 1.757,00 1.777,00
Yarım Ziynet 878,00 888,00 878,00 888,00
Çeyrek Ziynet 439,00 444,00 439,00 444,00
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ALTIN FİYATLARI SABAH SAATLERİNDE NE KADAR OLDU?
Altının gram satış fiyatı bugün 273 lira seviyesinde işlem gördü.
Çeyrek altının satış fiyatı bugün 446 liradan işlem görürken, 436 liradan geri alındı.
Yarım altının satış fiyatı 892 liradan satılırken, 869 liradan geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1834 liradan işlem görürken, 1807 liradan geri alındı.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 250.50 liradan işlem görürken, 248.50 liradan geri alındı.
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