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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.10.2019 - 19:28, Son Güncelleme:

Çeyrek altın pazartesi gününü ne kadardan tamamladı? 8 Ekim Kapalıçarşı güncel altın fiyatları

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Çeyrek altın pazartesi gününü ne kadardan tamamladı? 8 Ekim Kapalıçarşı güncel altın fiyatları

Haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 278,7 lira seviyesinde hareket etti. Pazartesi günü işlemine devam eden altının akşam saatlerinde ne kadar olduğu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Özellikle çeyrek altının alış fiyatını öğrenmek isteyenler, ekonomi grafiklerinde yaşanan değişimleri takip ediyor. Peki, çeyrek altın pazartesi gününü ne kadardan tamamladı? Gram altın ne kadar oldu?

"Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu?" vatandaşlar tarafından gün boyu merak edilen konular arasında yer aldı. Özellikle piyasalarda altında yaşanan son durum, mesai bitimi sonrası yoğun şekilde aranmaya başlandı. Peki, yarım altında son durum ne? İşte, 8 Ekim Kapalıçarşı anlık altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,19 artışla 281,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 457,00 lira, Cumhuriyet altını 1.871,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,19 yükselişle 281,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 277,50 277,70 280,80 281,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.829,00 1.850,00 1.850,00 1.871,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,00 257,00 256,00 260,00
Lira(Tam) Ziynet 1.787,00 1.807,00 1.808,00 1.828,00
Yarım Ziynet 894,00 904,00 904,00 914,00
Çeyrek Ziynet 447,00 452,00 452,00 457,00

ANLIK GRAM, ÇEYREK VE YARIM ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

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