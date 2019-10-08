Çeyrek altın pazartesi gününü ne kadardan tamamladı? 8 Ekim Kapalıçarşı güncel altın fiyatları
Haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 278,7 lira seviyesinde hareket etti. Pazartesi günü işlemine devam eden altının akşam saatlerinde ne kadar olduğu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Özellikle çeyrek altının alış fiyatını öğrenmek isteyenler, ekonomi grafiklerinde yaşanan değişimleri takip ediyor. Peki, çeyrek altın pazartesi gününü ne kadardan tamamladı? Gram altın ne kadar oldu?
"Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu?" vatandaşlar tarafından gün boyu merak edilen konular arasında yer aldı. Özellikle piyasalarda altında yaşanan son durum, mesai bitimi sonrası yoğun şekilde aranmaya başlandı. Peki, yarım altında son durum ne? İşte, 8 Ekim Kapalıçarşı anlık altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler.
KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,19 artışla 281,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 457,00 lira, Cumhuriyet altını 1.871,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,19 yükselişle 281,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 277,50 277,70 280,80 281,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.829,00 1.850,00 1.850,00 1.871,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,00 257,00 256,00 260,00
Lira(Tam) Ziynet 1.787,00 1.807,00 1.808,00 1.828,00
Yarım Ziynet 894,00 904,00 904,00 914,00
Çeyrek Ziynet 447,00 452,00 452,00 457,00
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