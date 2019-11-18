Çeyrek altın pazartesi günü kapanışta ne kadar oldu? Güncel yarım, gram ve tam altın fiyatları (18 Kasım)
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarına yönelik araştırmalar internette en fazla merak edilen konulardan oldu. Özellikle altın yatırımcılarının rağbet gösterdiği çeyrek ve gram altının akşam saatlerinde piyasaları ne kadardan kapattığı yoğunlukla sorgulanmaya başlandı. Peki, çeyrek altın pazartesi günü kapanışta ne kadar oldu? Gram altının alış fiyatı ne kadar? İşte, 18 Kasım güncel yarım, gram ve tam altın fiyatları.
Yeni haftada işlemine başlayan altının gram fiyatı, sabah saatlerinde yüzde 0,3 değer kaybıyla 270 lira seviyesinde seyretti. Gün boyu işlemine devam eden 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 azalışla 269,80 liradan tamamladı. Peki, Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Yarım altın ne kadardan satılıyor? İşte, anlık altın fiyatları hakkında detaylar.
18 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 439,00 lira, Cumhuriyet altını 1.798,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,59 düşüşle 269,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 271,20 271,40 269,60 269,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.787,00 1.808,00 1.777,00 1.798,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,35 251,35 246,00 250,00
Lira(Tam) Ziynet 1.747,00 1.767,00 1.736,00 1.756,00
Yarım Ziynet 873,00 883,00 868,00 878,00
Çeyrek Ziynet 436,00 441,00 434,00 439,00
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
Altının gram fiyatı bugün 271 lira seviyesinde işlem gördü. Bu değerin ardından yatırım altınlarının fiyatlarında da değişim oldu.
Çeyrek altının satış fiyatı 443 liradan işlem görürken, 433 liradan geri alındı.
Yarım altının satış fiyatı 888 liradan işlem görürken, 866 liradan geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1858 liradan satılırken, 1831 liradan bozduruldu.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 247.74 liradan satılırken, 247.54 liradan geri alındı.
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