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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.11.2019 - 18:19, Son Güncelleme:

Çeyrek altın pazartesi günü kapanışta ne kadar oldu? Güncel yarım, gram ve tam altın fiyatları (18 Kasım)

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Çeyrek altın pazartesi günü kapanışta ne kadar oldu? Güncel yarım, gram ve tam altın fiyatları (18 Kasım)

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarına yönelik araştırmalar internette en fazla merak edilen konulardan oldu. Özellikle altın yatırımcılarının rağbet gösterdiği çeyrek ve gram altının akşam saatlerinde piyasaları ne kadardan kapattığı yoğunlukla sorgulanmaya başlandı. Peki, çeyrek altın pazartesi günü kapanışta ne kadar oldu? Gram altının alış fiyatı ne kadar? İşte, 18 Kasım güncel yarım, gram ve tam altın fiyatları.

Yeni haftada işlemine başlayan altının gram fiyatı, sabah saatlerinde yüzde 0,3 değer kaybıyla 270 lira seviyesinde seyretti. Gün boyu işlemine devam eden 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 azalışla 269,80 liradan tamamladı. Peki, Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Yarım altın ne kadardan satılıyor? İşte, anlık altın fiyatları hakkında detaylar.

18 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 439,00 lira, Cumhuriyet altını 1.798,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,59 düşüşle 269,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 271,20 271,40 269,60 269,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.787,00 1.808,00 1.777,00 1.798,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,35 251,35 246,00 250,00
Lira(Tam) Ziynet 1.747,00 1.767,00 1.736,00 1.756,00
Yarım Ziynet 873,00 883,00 868,00 878,00
Çeyrek Ziynet 436,00 441,00 434,00 439,00

ANLIK ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

Altının gram fiyatı bugün 271 lira seviyesinde işlem gördü. Bu değerin ardından yatırım altınlarının fiyatlarında da değişim oldu.
Çeyrek altının satış fiyatı 443 liradan işlem görürken, 433 liradan geri alındı.
Yarım altının satış fiyatı 888 liradan işlem görürken, 866 liradan geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1858 liradan satılırken, 1831 liradan bozduruldu.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 247.74 liradan satılırken, 247.54 liradan geri alındı.

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