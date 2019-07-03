Çeyrek altın ne kadardan satılıyor? Altının gram fiyatı ne kadar oldu?
Ülkemizde yatırımcıların en çok rağbet ettiği yatırım araçlarından olan altının, güncel fiyat bilgisi her gün olduğu gibi bugün de araştırılmaya devam ediyor. Çeyrek altının yeni güne nasıl başladığı ve ne kadardan alıcı bulduğu yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadara satılıyor?
Hafta sonundaki düğün davetlerinin yaklaşmasıyla birlikte, altının gram fiyatı ve çeyrek altındaki son durum bilgisi, en çok araştırılan konulardan oldu. İşte, 3 Temmuz 2019 altın piyasalarında son durum...
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Özellikle hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte fiyatı en çok merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. Çeyrek altın bu saatler itibariyle 413 liradan satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Sabah saatlerinden itibaren yükseliş trendinde olan gram altının fiyatı ise 259,40 lira seviyelerinde işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği altın türü ise hiç kuşkusuz Cumhuriyet altını. Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 1.692 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın da 826 lira civarında işlem görüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle