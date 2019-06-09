Çeyrek altın ne kadardan satılıyor? 9 Haziran güncel altın fiyatları
9 gün süren Ramazan Bayramı tatilinin sonuna gelinmesiyle birlikte, pek çok aileyi düğün telaşı saracak. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte, çeyrek altın fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Peki, çeyrek altın ne kadardan satılıyor? Altının gram fiyatı ne kadar?
Altın piyasalarındaki son durumu ve önemli gelişmeleri takip eden yatırımcılar, güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durumu öğrenmek istiyor. Bunun yanında son durumu en çok merak edilen altın türü ise çeyrek altın oldu. İşte, 9 Haziran altın piyasalarından son bilgiler ve önemli gelişmeler...
ÇEYREK ALTIN: Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği çeyrek altın 410 liradan satılıyor
GRAM ALTIN: Gram altının fiyatı güne 251,30 lira seviyelerinde başladı
CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği Cumhuriyet altını ise 1.687 liradan kendine alıcı buluyor
YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın 821 lira civarlarında işlem görmeye devam ediyor.
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