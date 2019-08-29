Çeyrek altın ne kadardan satılıyor? 29 Ağustos güncel altın fiyatları
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 288,9 lira seviyesinde dengelendi. Altının gram fiyatının yanı sıra çeyrek altındaki son durum da merak konusu oldu. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu?
Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 11:45 itibarıyla 288,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 471 lira, Cumhuriyet altını 1.930 liradan satılıyor. Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.543,0 dolardan alıcı buluyor. İşte, altın fiyatlarına ilişkin ayrıntılar...
Analistler, ticaret savaşlarında yaşanan gelişmeler ve jeopolitik risklerin halen küresel piyasaların en önemli gündemi olduğuna dikkati çekerek, Avro Bölgesi'nde yaşanan siyasi hareketliliğin de yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini söyledi.
Bugün, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde ekonomik ve tüketici güven endeksi ile ABD'de 2. çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan ons altında 1.530 doların destek, 1.555 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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