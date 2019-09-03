Çeyrek altın ne kadardan işlem görüyor? Çeyrek altın en son ne kadar oldu?
En çok tercih edilen yatırım araçlarından çeyrek altının güne nasıl başladığı ve an itibariyle ne kadardan işlem gördüğü vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle düğün sezonunun son günlerine gelinmesiyle birlikte araştırmalarına hız veren vatandaşlar, çeyrek altının son durumunu öğrenmek istiyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 284,5 lira seviyesinde dengelendi. Altının gram fiyatının yanı sıra en çok merak edilen ise çeyrek altın oldu. İşte, piyasalarda işlem gören çeyrek altının 3 Eylül'deki son durumu...
Gram altın, altının onsundaki yatay seyre rağmen dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında, 284,5 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 463 lira, Cumhuriyet altını 1.895 liradan satılıyor.
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