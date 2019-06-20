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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
20.06.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Çeyrek altın ne kadara satılıyor? Altının gram fiyatı ne kadar?

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Çeyrek altın ne kadara satılıyor? Altının gram fiyatı ne kadar?

Dün, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre 0,19 azalışla 251,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 255,4 lira seviyesinde dengelendi. Şu saatler itibariyle İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,4 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.711 lira oldu. Peki, çeyrek altın ne kadara satılıyor?

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 13:40 itibarıyla 254,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 418 lira, Cumhuriyet altını 1.711 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan bulduğu destekle yaklaşık 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.393,7 dolara çıkan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 1,47 primle 1.380 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bıktığını ifade ederek, Fed'in karar metninde, sürdürülebilir ekonomik büyüme görünümüne ilişkin belirsizliklerin arttığının vurgulandığını bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştirdiği basın toplantısında, bankanın gelecek dönemde bir faiz indirimi adımı atması ihtimalinin güçlendiğini ifade ettiğini bildiren analistler, Powell’ın erken ve hızlı faiz indirimleri konusundaki risklere de değinerek dengeli bir tutum sergilediğini vurguladı.

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceği sinyalini vermesinin ardından doların ons altın ve diğer emtialar karşısında değer kaybettiğini söyledi.
Bugün İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan gram altında 253 liranın destek, 256 liranın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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