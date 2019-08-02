Çeyrek altın ne kadara satılıyor? 2 Ağustos altın fiyatları
Haftanın son işlem gününde, çeyrek altının ne kadardan işlem gördüğü ve altın piyasalarındaki son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Öğle saatlerinin gelmesiyle birlikte, altının gram fiyatına ve çeyrek altın fiyatına dair araştırmalarına hız veren vatandaşlar, internette sorgulama yapıyor. Peki, çeyrek altın ne kadara satılıyor? Altının gram fiyatı ne kadar oldu?
Gram altın, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek vergi koyduğunu açıklaması üzerine dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel günü yüzde 2,7 artışla 260,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 258,4 lira seviyesinde dengelendi. İşte, 2 Ağustos piyasalardan altın fiyatları...
Gram altın 258,4 lira, çeyrek altın 423 lira ve Cumhuriyet altını 1.725 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 258,4 lira seviyesinde dengelendi.
Ons altın dünkü yüzde 2,4'lük değer kazancının ardından bugün Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyerek yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.438,3 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olacağını, veri gündeminin yoğun olduğu yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar, dış ticaret dengesi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan ons altında 1.415 doların destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 1.450 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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