Çeyrek altın ne kadar oldu? 7 Mayıs güncel altın fiyatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
07.05.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

Çeyrek altın ne kadar oldu? 7 Mayıs güncel altın fiyatları

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Çeyrek altın ne kadar oldu? 7 Mayıs güncel altın fiyatları

Haftanın ilk iş gününün başlaması ve piyasaların hareketlenmesiyle birlikte günün en çok konuşulan konularından biri altın fiyatları oldu. Altın piyasalarının nabzını tutmak isteyen yatırımcılar ve güncel altın fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar merakla altın fiyatlarını sorguluyor. Öte yandan son durumu en çok merak edilen altın türü ise çeyrek altın oldu. Hediyelik altın almak isteyenlerin gözdesi olan çeyrek altın, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte daha da cazip hale geldi. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadardan işlem görüyor? Çeyrek altın ne kadar?

Hafta sonunu düşüş trendinde olan altın fiyatları, ilk iş günün başlamasıyla birlikte yatırımcıların bir numaralı gündem maddesi oldu. Altın almak ya da elindeki altını bozdurmak isteyen vatandaşlar da altın fiyatları hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Fiyatı ve son durumu en çok merak edilen altın türü ise çeyrek altın oldu. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durumu ne? İşte, 7 Mayıs Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

7 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın piyasalarındaki son durumu ve önemli gelişmeleri takip eden yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Özellikle Türk kültüründe doğum ve düğün gibi durumlarda sıklıkla hediyelik olarak tercih edilen çeyrek altının son durumu ve ne kadar olduğu da merakla araştırılıyor. İşte, piyasalardan en güncel altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Düğün sezonunun açıldığı bu dönemde çeyrek altının ne kadardan işlem gördüğü özellikle, hediyelik olarak çeyrek altın almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birkaç gündür düşü trendinde olan çeyrek altının 7 Mayıs 2018'deki satış fiyatı 292 TL civarlarında seyrediyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe yükselişle başlamasının ardından şu anda satış fiyatı 179,72 TL dolaylarında seyrediyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın 569,30 TL'ye alınırken, 584,01 TL'ye satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.180 liradan alınıp 1.192 liradan satılıyor.

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