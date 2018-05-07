Çeyrek altın ne kadar oldu? 7 Mayıs güncel altın fiyatları
Haftanın ilk iş gününün başlaması ve piyasaların hareketlenmesiyle birlikte günün en çok konuşulan konularından biri altın fiyatları oldu. Altın piyasalarının nabzını tutmak isteyen yatırımcılar ve güncel altın fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar merakla altın fiyatlarını sorguluyor. Öte yandan son durumu en çok merak edilen altın türü ise çeyrek altın oldu. Hediyelik altın almak isteyenlerin gözdesi olan çeyrek altın, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte daha da cazip hale geldi. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadardan işlem görüyor? Çeyrek altın ne kadar?
Hafta sonunu düşüş trendinde olan altın fiyatları, ilk iş günün başlamasıyla birlikte yatırımcıların bir numaralı gündem maddesi oldu. Altın almak ya da elindeki altını bozdurmak isteyen vatandaşlar da altın fiyatları hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Fiyatı ve son durumu en çok merak edilen altın türü ise çeyrek altın oldu. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durumu ne? İşte, 7 Mayıs Pazartesi günü güncel altın fiyatları...
7 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Altın piyasalarındaki son durumu ve önemli gelişmeleri takip eden yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Özellikle Türk kültüründe doğum ve düğün gibi durumlarda sıklıkla hediyelik olarak tercih edilen çeyrek altının son durumu ve ne kadar olduğu da merakla araştırılıyor. İşte, piyasalardan en güncel altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Düğün sezonunun açıldığı bu dönemde çeyrek altının ne kadardan işlem gördüğü özellikle, hediyelik olarak çeyrek altın almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birkaç gündür düşü trendinde olan çeyrek altının 7 Mayıs 2018'deki satış fiyatı 292 TL civarlarında seyrediyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe yükselişle başlamasının ardından şu anda satış fiyatı 179,72 TL dolaylarında seyrediyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın 569,30 TL'ye alınırken, 584,01 TL'ye satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.180 liradan alınıp 1.192 liradan satılıyor.
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