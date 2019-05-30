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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
30.05.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Çeyrek altın ne kadar oldu? 30 Mayıs güncel altın fiyatları

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Çeyrek altın ne kadar oldu? 30 Mayıs güncel altın fiyatları

Dün altının ons fiyatının hafif alıcılı seyretmesine karşın dolar kurunda yaşanan gerilemeyle değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,25 düşüşle 247,5 liradan tamamladı. Gözler şimdi altının bugün işlem gördüğü fiyatlarda. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Altının gram fiyatı ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 245,8 lira seviyesinde dengelendi. Öte yandan çeyrek altın 404 lira, Cumhuriyet altını ise 1.648 liradan işlem görüyor. İşte, 30 Mayıs altın piyasalarında son durum...

Altının gram fiyatı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından şu saatler itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında, 245,8 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 404 lira, Cumhuriyet 1.648 liradan satılıyor. Asya piyasalarında değer kaybeden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 düşüşle 1.276,0 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda azalan risk iştahıyla artan dolar talebinin altının ons fiyatında, dolar/TL'de yaşanan değer kaybının ise altının gram fiyatında düşüşe sebep olduğunu belirtti.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ilk çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 250 liranın direnç, 242 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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