Çeyrek altın ne kadar oldu? 29 Ocak güncel altın fiyatları
Altının gramının ne kadar olduğu ve çeyrek altının ne kadardan işlem gördüğü, yeni günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yatırımlarını altına yönlendirmek isteyen ya da ellerindeki altınları bozdurmak isteyen vatandaşlar, 29 Ocak 2020 güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Altının gram fiyatı ne kadar?
Piyasaların açılmasıyla birlikte, altın fiyatlarının son durumuna ilişkin ayrıntılar sorgulamaya başladı. Altının gram fiyatının yanı sıra çeyrek altındaki son durum merak ediliyor. İşte, 29 Ocak güncel altın fiyatları...
Geçtiğimiz gün 301 lira seviyelerinden işlem gören altının gram fiyatı 299 lira seviyesinden güne başladı. Yatırımcıların gözdesi çeyrek altın ise 481 lira alış ve 492 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Cumhuriyet altını 1.995,00 seviyesinde işlem görürken, yarım altın ise 984,45 olarak alıcı buluyor.
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