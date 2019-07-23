Çeyrek altın ne kadar oldu? 23 Temmuz güncel altın fiyatları
En çok tercih edilen yatırım araçlarından altının, 23 Temmuz Salı gününe nasıl başladığı ve çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın gibi türlerin anlık fiyatlarının ne kadardan işlem gördüğü, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları, hafta sonu da araştırılmaya devam ediyor. Altının gram fiyatının şu saatlerde ne kadardan seyrettiği, yatırımcıların sorguladığı konu olarak dikkat çekiyor. İşte, 23 Temmuz altın piyasalarında son durum...
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 259,71 lira seviyesinde dengelendi. Yatırımcıların gözdesi çeyrek altın 424,73 lira, Cumhuriyet altını 1.730,00 liradan satılıyor. Yarım altının satış fiyatı ise 848,78 lira olarak dikkat çekiyor.
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