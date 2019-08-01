Çeyrek altın ne kadar oldu? 1 Ağustos güncel altın fiyatları
Yeni ayın ilk gününde altın fiyatlarının ne kadardan işlem gördüğü, altına yatırım yapmak isteten vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte, çeyrek altındaki son durum yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar?
Serbest piyasalarda altının gramının ne kadar işlem gördüğü yatırımcılar tarafından günün ilk saatlerinden itibaren sorgulanıyor. İşte, 1 Ağustos 2019 tarihli piyasalardan güncel altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN: Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği çeyrek altın 415,36 liradan satılıyor.
GRAM ALTIN: Gram altının fiyatı güne 253,24 lira seviyelerinde başladı.
CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği Cumhuriyet altını ise 1.700 liradan kendine alıcı buluyor.
YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın 830 lira civarlarında işlem görmeye devam ediyor.
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