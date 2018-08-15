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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
15.08.2018 - 09:24, Son Güncelleme:

Altın fiyatları şu an ne kadar oldu? Gram ve çeyrek seçeneklerinde son durum

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Altın fiyatları şu an ne kadar oldu? Gram ve çeyrek seçeneklerinde son durum

Altın fiyatları, son gelişmelerin ardından gram ve çeyrek seçenekleri ile sorgulanmaya devam ediyor. Piyasalardaki hareketlilikle birlikte düşüş ve çıkış eğilimini devam ettiren altın fiyatları, tüm seçenekleriyle merak konusu oldu. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, son gelişmelerle birlikte fiyat detayları

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınında son durum ne? Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 232 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 7,4 azalışla 244,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 11.55 itibarıyla 232 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 385 lira, Cumhuriyet altını da 1.569 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise Ocak 2017'den bu yana ilk kez 1.190 doların altına geriledi ve şu dakikalarda 1.187,92 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinin 96,7 seviyesinin üzerine çıkmasının altının ons fiyatındaki baskıyı artırdığını kaydetti.
Ticaret savaşları başta olmak üzere ABD’den gelecek haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade eden Memiş, teknik açıdan ons altında 1.186 doların destek, 1.194 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Yurt içinde döviz kurlarının değer kaybetmesinin altının gram fiyatında sert düşüşlere neden olduğunu ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatının, dolar kuruna bağlı olarak dalgalı seyrini sürdüreceğini öngörüyoruz. Gram altında 190-290 lira bant aralığını takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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