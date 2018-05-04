Çeyrek altın ne kadar? 4 Mayıs altın fiyatlarında son durum
Haftanın son iş gününün başlamasıyla birlikte altın fiyatları en çok merak edilen konulardan biri oldu. FED’in faiz kararı açıklanmasından sonra hızlı yükselişe geçen altın fiyatları hakkında son durumu merak eden vatandaşlar, 4 Mayıs güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Altın çeşitleri içinde fiyatı en çok merak edilenlerden biri de çeyrek altın. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte oldukça talep gören çeyrek altının ne kadardan işlem gördüğü araştırılıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadardan işlem görüyor? Çeyrek altın ne kadar?
Altın piyasalarındaki son durumu ve önemli gelişmeleri takip eden yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını sorguluyor. 4 Mayıs Cuma gününün gelmesiyle birlikte yükseliş trendinde olan altının bugünkü son durumu merak konusu oldu. Altının gram fiyatı, dün güne yatay seyirle başlamasının ardından 175,2 lira seviyelerinde dengelenmişti. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum ne? İşte, 4 Mayıs 2018 güncel altın fiyatları ve çeyrek altından son durum bilgisi...
Yatırımcıların ve hediyelik satın almak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatları, günü en çok merak edilen konularından biri oldu. Dün dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 175,4 liradan tamamlanmıştı. İşte, 4 Mayıs'ta altın piyasalarından son durum...
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Her dönem sıklıkla tercih edilen ancak yaz aylarının yaklaşması ve düğün mevsiminin gelmesiyle birlikte daha da fazla ilgi görmeye başlayan çeyrek altın fiyatları, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 4 Mayıs tarihinde çeyrek altın 291,04 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
En çok rağbet gören ve her zaman iyi bir yatırım aracı olarak görülen Cumhuriyet altını 1.185 TL’den alıcı buluyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın ise 582,7 TL civarlarında satılıyor.
ALTININ GRAM FİYATI NE KADAR?
4 Mayıs 2018 Cuma günü altının gram fiyatı, 178,70 TL’den işlem görüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle