Çeyrek altın ne kadar? 4 Mayıs altın fiyatlarında son durum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
04.05.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

Çeyrek altın ne kadar? 4 Mayıs altın fiyatlarında son durum

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Çeyrek altın ne kadar? 4 Mayıs altın fiyatlarında son durum

Haftanın son iş gününün başlamasıyla birlikte altın fiyatları en çok merak edilen konulardan biri oldu. FED’in faiz kararı açıklanmasından sonra hızlı yükselişe geçen altın fiyatları hakkında son durumu merak eden vatandaşlar, 4 Mayıs güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Altın çeşitleri içinde fiyatı en çok merak edilenlerden biri de çeyrek altın. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte oldukça talep gören çeyrek altının ne kadardan işlem gördüğü araştırılıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadardan işlem görüyor? Çeyrek altın ne kadar?

Altın piyasalarındaki son durumu ve önemli gelişmeleri takip eden yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını sorguluyor. 4 Mayıs Cuma gününün gelmesiyle birlikte yükseliş trendinde olan altının bugünkü son durumu merak konusu oldu. Altının gram fiyatı, dün güne yatay seyirle başlamasının ardından 175,2 lira seviyelerinde dengelenmişti. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum ne? İşte, 4 Mayıs 2018 güncel altın fiyatları ve çeyrek altından son durum bilgisi...

4 MAYIS ALTIN FİYATLARI

Yatırımcıların ve hediyelik satın almak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatları, günü en çok merak edilen konularından biri oldu. Dün dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 175,4 liradan tamamlanmıştı. İşte, 4 Mayıs'ta altın piyasalarından son durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Her dönem sıklıkla tercih edilen ancak yaz aylarının yaklaşması ve düğün mevsiminin gelmesiyle birlikte daha da fazla ilgi görmeye başlayan çeyrek altın fiyatları, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 4 Mayıs tarihinde çeyrek altın 291,04 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

En çok rağbet gören ve her zaman iyi bir yatırım aracı olarak görülen Cumhuriyet altını 1.185 TL’den alıcı buluyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın ise 582,7 TL civarlarında satılıyor.

ALTININ GRAM FİYATI NE KADAR?

4 Mayıs 2018 Cuma  günü altının gram fiyatı, 178,70 TL’den işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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