Çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? 27 Kasım Çarşamba güncel gram, çeyrek, tam ve yarım altın fiyatları
Gram ve çeyrek altın yatırımı yapan vatandaşlar, haftanın üçüncü işlem günüde altın fiyatlarına yönelik araştırmalarına devam etti. Özellikle akşam saatlerinde piyasaların kapanması sonrası, gün sonunda Kapalıçarşı'daki son altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? Gram altın ne kadardan işlem görüyor? İşte, 27 Kasım Çarşamba güncel gram, çeyrek, tam ve yarım altın fiyatları.
Çaraşmba günü yatay seyirle piyasalara giriş yapan altının gram fiyatı, 270,6 lira seviyesinde hareket etti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,52 artışla 270,40 liradan tamamladı. İşte, 27 Kasım piyasasında Kapalıçarşı'da anlık altın fiyatları.
27 KASIM ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.802,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,52 yükselişle 270,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 268,80 269,00 270,20 270,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.771,00 1.792,00 1.781,00 1.802,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 245,00 249,00 246,50 250,50
Lira(Tam) Ziynet 1.731,00 1.751,00 1.740,00 1.760,00
Yarım Ziynet 866,00 876,00 870,00 880,00
Çeyrek Ziynet 433,00 438,00 435,00 440,00
ANLIK ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
SABAH SAATLERİNDE ALTIN FİYATLARI NE KADARDI?
Gram altının satış fiyatı 270,44 liradan işlem görürken; 270,49 liradan geri alındı.
Çeyrek altının satış fiyatı 440 liradan işlem görürken; 431 liradan geri alındı.
Yarım altının satış fiyatı 881 liradan işlem görürken; 859 liradan bozduruldu.
Cumhuriyet altını 1811 liradan satılırken; 1784 liradan geri alındı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle