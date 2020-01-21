Çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? 21 Ocak Kapalıçarşı anlık altın fiyatları (Gram, tam, yarım, çeyrek)
Piyasalara hafta başında yükselişle giriş yapan altın fiyatları, salı günü vatandaşların en fazla araştırdığı konular arasında yer aldı. Kapalıçarşı'da hareketine devam eden gram altının akşam saatlerinde ne kadara satıldığı vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Özellikle altını yatırım aracı olarak görenler, çeyrek ve gram altında yaşanan düşüş ve yükselişi anlık bazda öğrenmek istiyor. Peki, çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? İşte, 21 Ocak Kapalıçarşı gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları.
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu, 21 Ocak Salı günü yatırımcıların gündeminde yer aldı. Gün boyu ekonomi grafiklerinde hareketine devam eden 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı serbest piyasada 296,50 lira oldu. Peki, yarım ve tam altın ne kadar? İşte, altın piyasalarında son durum ve canlı altın fiyatı takibi...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,24 azalışla 296,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.973,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,24 düşüşle 296,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 296,90 297,10 296,20 296,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.957,00 1.978,00 1.952,00 1.973,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 270,80 274,80 270,00 274,00
Lira (Tam) Ziynet 1.912,00 1.932,00 1.908,00 1.928,00
Yarım Ziynet 956,00 976,00 954,00 964,00
Çeyrek Ziynet 478,00 483,00 477,00 482,00
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 484 TL'den satıldı. Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 298 TL dolaylarında seyretti. Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.964 liradan alınıp 1.993 liradan satıldı.
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