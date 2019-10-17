Çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? 17 Ekim altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında yaşanan değişimler sabah saatlerinde olduğu gibi, gün sonunda da en fazla araştırılan konulardan oldu. Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında yaşanan son durumu öğrenmek isteyen yatırımcılar, "Çeyrek altın ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, yarım ve gram altın kapanışta ne kadar oldu? Altın fiyatları serbest piyasada ne kadardan işlem görüyor? İşte, 17 Ekim güncel altın fiyatları...
Haftanın dördüncü işlem gününde 281 TL'den satılan gram altın, akşam saatlerinde hareketini dengeledi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı ise günü yüzde 0,36 artışla 282,50 liradan tamamladı. Peki, gram altın ne kadardan alıcı buluyor? İşte, Kapalıçarşı'da anlık altın fiyatları.
17 EKİM ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 460,00 lira, Cumhuriyet altını 1.881,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 282,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 281,30 281,50 282,30 282,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.854,00 1.875,00 1.860,00 1.881,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 256,50 260,50 257,50 261,50
Lira(Tam) Ziynet 1.812,00 1.832,00 1.818,00 1.838,00
Yarım Ziynet 906,00 916,00 909,00 919,00
Çeyrek Ziynet 453,00 458,00 455,00 460,00
ALTIN FİYATLARI SABAH SAATLERİNDE NE KADARDI?
Gram altın fiyatları 17 Ekim Perşembe günü 281 TL'den satışa sunuldu.
Çeyrek altın fiyatları 459 liradan satılırken, 449 liradan geri alındı.
Yarım altın fiyatları 921 liradan satılırken, 898 liradan geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1893 liradan işlem görürken, 1865 liradan geri alındı.
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