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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
29.11.2019 - 18:49, Son Güncelleme:

Çeyrek altın haftayı ne kadardan tamamladı? 29 Kasım gram, yarım ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

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Çeyrek altın haftayı ne kadardan tamamladı? 29 Kasım gram, yarım ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yatırımcıların takibinde yer aldı. Özellikle hediyelik ve yatırım amaçlı kullanılan gram ve çeyrek altının cuma günü piyasaları ne kadardan kapattığı akşam saatlerinde yoğunlukla araştırıldı. Peki, çeyrek altın haftayı ne kadardan tamamladı? Gram altın ne kadardan işlem görüyor? İşte, Kapalıçarşı'da 29 Kasım Cuma gram, yarım ve çeyrek altın fiyatlarında son durum.

Altının gram fiyatı, güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından 270 lira seviyesinde hareket etti. İşlemine piyasaların son günü devam eden 24 ayar külçe altının gramı Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,44 azalışla 269,00 liradan tamamladı. Peki, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadardan alınıyor? İşte, anlık altın fiyatları.

29 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 438,00 lira, Cumhuriyet altını 1.792,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,44 düşüşle 269,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,00 270,20 268,80 269,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.780,00 1.801,00 1.771,00 1.792,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,00 250,00 245,00 249,00
Lira(Tam) Ziynet 1.739,00 1.759,00 1.731,00 1.751,00
Yarım Ziynet 870,00 880,00 866,00 876,00
Çeyrek Ziynet 435,00 440,00 433,00 438,00

ANLIK ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADARDI?

Çeyrek altının satış fiyatı 441 liradan satılırken, 432 liradan geri alındı.

Yarım altının satış fiyatı 883 liradan satılırken, 861 liradan bozduruldu.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1817 liradan işlem görürken, 1790 liradan geri alındı.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 246.55 liradan satılırken, 246.36 liradan geri alınıyor.

 

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