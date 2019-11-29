Çeyrek altın haftayı ne kadardan tamamladı? 29 Kasım gram, yarım ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yatırımcıların takibinde yer aldı. Özellikle hediyelik ve yatırım amaçlı kullanılan gram ve çeyrek altının cuma günü piyasaları ne kadardan kapattığı akşam saatlerinde yoğunlukla araştırıldı. Peki, çeyrek altın haftayı ne kadardan tamamladı? Gram altın ne kadardan işlem görüyor? İşte, Kapalıçarşı'da 29 Kasım Cuma gram, yarım ve çeyrek altın fiyatlarında son durum.
Altının gram fiyatı, güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından 270 lira seviyesinde hareket etti. İşlemine piyasaların son günü devam eden 24 ayar külçe altının gramı Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,44 azalışla 269,00 liradan tamamladı. Peki, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadardan alınıyor? İşte, anlık altın fiyatları.
29 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 438,00 lira, Cumhuriyet altını 1.792,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,44 düşüşle 269,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,00 270,20 268,80 269,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.780,00 1.801,00 1.771,00 1.792,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,00 250,00 245,00 249,00
Lira(Tam) Ziynet 1.739,00 1.759,00 1.731,00 1.751,00
Yarım Ziynet 870,00 880,00 866,00 876,00
Çeyrek Ziynet 435,00 440,00 433,00 438,00
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADARDI?
Çeyrek altının satış fiyatı 441 liradan satılırken, 432 liradan geri alındı.
Yarım altının satış fiyatı 883 liradan satılırken, 861 liradan bozduruldu.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1817 liradan işlem görürken, 1790 liradan geri alındı.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 246.55 liradan satılırken, 246.36 liradan geri alınıyor.
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